Монреаль признали «городом превосходства хеви-метала» 1 17.04.2019, 16:13

Городской совет принял необычную резолюцию и показал «козу».

Городской совет Монреаля 16 апреля принял резолюцию, согласно которой он теперь считается «городом превосходства хеви-метала». По мнению чиновников, Монреаль активнее других продвигает тяжелый стиль музыки во всем мире, сообщает «Медуза».

Присудить городу такой статус предложил член исполнительного совета муниципалитета и металлист Крейг Сове. «Мне очень приятно говорить об этой форме искусства, которую я так сильно люблю», — заявил Сове изданию Montreal Gazette. Его единогласно поддержали все члены совета.

Посмотрите видео, на котором политики перечисляют названия групп хеви-метала и показывают «козу»: