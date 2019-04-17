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Монреаль признали «городом превосходства хеви-метала»

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  • 17.04.2019, 16:13

Городской совет принял необычную резолюцию и показал «козу».

Городской совет Монреаля 16 апреля принял резолюцию, согласно которой он теперь считается «городом превосходства хеви-метала». По мнению чиновников, Монреаль активнее других продвигает тяжелый стиль музыки во всем мире, сообщает «Медуза».

Присудить городу такой статус предложил член исполнительного совета муниципалитета и металлист Крейг Сове. «Мне очень приятно говорить об этой форме искусства, которую я так сильно люблю», — заявил Сове изданию Montreal Gazette. Его единогласно поддержали все члены совета.

Посмотрите видео, на котором политики перечисляют названия групп хеви-метала и показывают «козу»:


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