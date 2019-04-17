Медведев признал необходимость «просто выживать» для миллионов россиян 2 17.04.2019, 16:18

Иллюстрационное фото ТАСС

По словам премьера РФ, 19 миллионов россиян находятся за чертой бедности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал число бедных людей в России и заявил, что часть из них «просто выживает». Об этом он рассказал, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства, трансляцию вел телеканал «Россия-24», сообщает РБК.

«Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — сказал премьер.