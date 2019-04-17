закрыть
17 апреля 2019, среда, 18:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Судане арестовали спикера лояльного диктатору парламента

  • 17.04.2019, 16:44

В африканской стране продолжается смена власти.

Спикера парламента Судана Ибрагима Омара задержали в международном аэропорту Хартума вслед за отстраненным диктатором Омаром аль-Баширом. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники, сообщает РБК.

Накануне, вечером 16 апреля, по данным источника телеканала Al Arabiya в службе безопасности и двух источников в семье отстраненного президента Омара аль-Башира, экс-главу государства перевели из резиденции в тюрьму Кобер в Северном Хартуме.


популярное за неделю

Мнение

В Фейсбуке мы ни Куропаты, ни Беларусь не защитим
В Фейсбуке мы ни Куропаты, ни Беларусь не защитим Евгений Афнагель
Я хоть и не Мустафа Найем....
Я хоть и не Мустафа Найем.... Алесь Круткин
Провинциальный неудачник оставит после себя забор
Провинциальный неудачник оставит после себя забор Владимир Халип
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться Пресс-секретарь БПЦ