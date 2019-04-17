Социологи написали шпаргалку для дебатов Порошенко и Зеленского 2 17.04.2019, 16:54

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Ответы на какие вопросы должны знать украинцы перед выборами?

Исходя из полномочий, которыми наделен президент Украины и вопросов, которые интересуют граждан, согласно проведенным опросам, социологи подготовили так называемую памятку для дебатов между кандидатами на этот пост - Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Вопросы подготовил аналитик Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский, пишет liga.net.

Социологи напомнили, что президент отвечает за вопросы внешней политики, а также национальную безопасность и оборону: "В связи с этим возникает насущная необходимость понять, как два основных кандидата на должность президента собираются воплощать эти полномочия и насколько они будут учитывать мнение граждан Украины".

Внешнеполитический блок вопросов:

Внешнеполитические цели на следующие 5 лет и средства их достижения.

Внешние угрозы интересам и суверенитету Украины и как их преодолеть.

С какими странами/организациями кандидат собирается развивать и углублять отношения, а с какими пересматривать отношения/преодолевать напряженность (кроме РФ)?

Стратегия отношений с ЕС на 5 лет.

Стратегия отношений с НАТО на 5 лет.

Стратегия отношений с Россией на 5 лет.

Приоритеты работы Украины в ООН, ОБСЕ и Совета Европы на 5 лет. Украина и миротворческие миссии ООН.

Приоритеты в продвижении экономических интересов Украины в мире.

Какие кандидат видит важнейшие отраслевые и региональные рынки на 5 лет?

Как кандидат планирует снизить темпы эмиграции украинцев за границу и как защищать их права?

Позиция по иностранным мигрантам и предоставлению им убежища в Украине.

Блок вопросов безопасности:

Главные вызовы перед Украиной и ответ на них в разных измерениях нацбезопасности: военная, экономическая, энергетическая, социальная, экологическая, информационная, кибербезопасность.

Освобождение оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Путь обеспечения безопасности: ставка на собственные силы или присоединение к существующим договорам коллективной безопасности.

Военная реформа.

Реформа сектора безопасности.

Требования и критерии при принятии кадровых решений (Минобороны, Генштаб, СБУ, Служба внешней разведки).

Какие законодательные акты будет предлагать кандидат Раде для укрепления обороноспособности и нацбезопасности? Пути согласования политики безопасности и оборонной политики с Кабмином.