Какое будущее ждет капитана лукашенковской команды Асташевича? 3 17.04.2019, 17:16

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Управленец много лет был в близком знакомстве Лукашенко.

Старший сын Лукашенко сменил на посту первого вице-президента НОК Андрея Асташевича, к которому по данным TUT.BY возникли вопросы со стороны правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что 46-летний Асташевич находится на больничном.

Управленец много лет был в близком знакомстве Лукашенко. Udf.by рассказывает о самых интересных эпизодах отношений Асташевича с первым лицом.

Андрей Асташевич в юности профессионально играл в хоккей, выступая за минскую «Юность». Но попав в армию, решил, что после срочной службы шансов на большую карьеру у него нет, и остался работать в Вооруженных силах. Уже в качестве любителя в 1997 году Асташевич

С тех пор Асташевич команду не покидал. Более того, вместе с Александром Лукашенко и Павлом Белым он составил ударную тройку нападения. Бывший хоккеист, ставший капитаном президентской дружины, неоднократно признавался лучшим игроком и бомбардиром любительских турниров.

«Мы как будто интуитивно чувствуем друг друга, оттого и много забиваем. За эти годы так сыгрались, что уже заведомо знаем, где окажется партнер в определенный момент, куда и когда отдать пас», — рассказывал Асташевич о связке с Лукашенко.

Вхож в семью руководителя Беларуси и его ближнее окружение

Интересно, что сменивший Асташевича в руководстве НОК Виктор Лукашенко также много лет играл вместе с ним в хоккей. Одно время в любительском чемпионате Минска выступала команда «Рубеж», в которую помимо них входил и средний сын руководителя страны Дмитрий.

Хорошо знаком Асташевич и с Колей Лукашенко. И не только благодаря хоккею. В прошлом году они соревновались на лыжероллерах на праздновании Дня Минска.

Подвергался жесткой критике со стороны Лукашенко

В 2004-2017 годах Асташевич руководил республиканским центром олимпийской подготовки «Раубичи». За свою работу он не раз был критикуем. В 2012 году по нему прошелся глава КГБ и федерации биатлона Вадим Зайцев.

«Андрей Владимирович не хотел конкуренции, а желал длительного и единоличного управления «Раубичами». И еще желательно, чтобы там не было туристической и физкультурной индустрии, а была исключительно бюджетно-спортивная», – негодовал Зайцев.

Спустя три года управленец был публично раскритикован Лукашенко.

«Почему не занимаются спортсмены? Я сюда средства вкладывал в трудные времена не для того, чтобы вы ходили, руки сложив… Вы просто бездельничаете!», – возмущался Александр Лукашенко.

И все же действия Лукашенко свидетельствовали, что Асташевичу как руководителю он доверял. Возглавляя «Раубичи», тот параллельно успел поработать заместителем председателя хоккейной и биатлонной федераций.

В 2017 году Лукашенко отправил Асташевича в кресло первого вице-президента НОК – по сути руководителя организации, поскольку формально первым лицом в ней является сам Лукашенко.

Какое будущее ждет Асташевича?

По данным naviny.by, правоохранительные органы расследуют уголовные дела, которые касаются хозяйственной деятельности центра олимпийской подготовки «Раубичи». Возможно, поэтому силовики могли обратить внимание на Асташевича – если слухи в прессе действительно правдивы.

Можно предположить, что в этом случае судьба управленца во многом будет зависеть от мнения Лукашенко. За Асташевича может сыграть то, что к провинившимся из числа приближенных Лукашенко, как правило, относится снисходительно.

Вместе с тем при назначении старшего сына в руководство НОК Лукашенко не стал тепло отзываться о прежнем управленце – совсем наоборот.

«К сожалению, в последнее время НОК несколько сбавил обороты. Если раньше в этом здании кипела жизнь, проводились резонансные мероприятия по олимпийскому образованию, поддержке детско-юношеского спорта, то сейчас этой работы почти не видно и не слышно. Повеяло неким холодком в отношениях с федерациями», — заявил руководитель страны.

Эти слова вряд ли придали Асташевичу спокойствия.