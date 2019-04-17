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Госдепартамент США обозначил Голанские высоты на карте частью Израиля

  • 17.04.2019, 17:20

Изменения в карту внесены на основании соответствующего решения президента США Дональда Трампа.

Госдепартамент США опубликовал новую карту Израиля, обозначающую в качестве части этой страны Голанские высоты. Изображение новой карты опубликовал во вторник, 16 апреля, в частности, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, сообщает "Немецкая волна".

Ранее на всех картах американского внешнеполитического ведомства Голанские высоты обозначались как оккупированная Израилем территория. Изменения в карту внесены на основании соответствующего решения президента США Дональда Трампа.

25 марта американский лидер формально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными у Сирии в 1967 году. Соответствующую декларацию президент США подписал в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.


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