Ольга Северинец: Хочу, чтобы Франтишек увидел власть, которая уважает человека и Бога 1 17.04.2019, 17:25

Фото: «Наша Ніва»

Сын оппозиционного лидера Павла Северинца сделал первые шаги, пока его отец сидит на сутках.

«Павлу Северинцу дали 15 суток. 18 апреля у него еще один суд по таким же протоколам. С нами делают все, что хотят, но «мне отмщение, я воздам, говорит Господь». А вчера Франтишек пошел», сообщает «БелГазета».

Папа сидит, а сын пошел...

Ольга Северинец написала этот пост в Facebook после очередного приговора мужу, Павлу Северинцу, которому суд Минского района дал 15 суток ареста «за Куропаты». Защита народного мемориала уже стоила политику двух месяцев жизни, проведенных за решеткой. Пока Павел Северинец сидит, его годовалый сын Франтишек делает первые шаги по жизни.

Куропаты стали символом моральности одних и свидетельством аморальности – других. Дмитрий Дашкевич с соратниками за свои деньги и пожертвования людей ставил в Куропатах кресты в память о погребенных в урочище жертвах сталинских репрессий. Но 4 апреля Боровлянский лесхоз снес 70 крестов под предлогом «благоустройства». Мало того, 13 апреля по Куропатам пронесся «субботник по благоустройству» в исполнении БРСМ, ФПБ, «Белой Руси», Красного Креста, Фонда мира – деятели уничтожили все железные кресты со стороны МКАД. Люди пошли по костям своих соотечественников, которых уничтожил сталинский режим. Потому что так им было велено.

Действия властей оскорбили не только представителей Белорусской православной церкви и Костела, но и часть этой самой власти.

А как поступают власти с теми, кто защищает Куропаты? Павел Северинец сел на 15 суток, Нина Багинская, которой уже за 70, оштрафована на $600. Дмитрия Дашкевича на День Воли неизвестные похитили на глазах у беременной супруги, которая ждет третьего ребенка.

Власть борется со стариками и младенцами. За самосохранение и свой кошелек. Переступая через человеческие жизни. Но, пока папа сидит, годовалый Франтишек сделал первые шаги. Любой родитель желает своему ребенку спокойной и счастливой жизни. Но всю «вертикаль» сегодняшней власти не заботит, как сложится жизнь этого малыша: свой карман дороже, а своя рубашка – ближе к телу.

А Северинцы, как и большинство родителей, желают своему ребенку только добра. «Более спокойной жизни, возможно. Чтобы там не надо было сидеть на сутках только за то, что ты высказываешь свое мнение, и, чтобы поставить крест на могиле, не надо было брать разрешение. В идеале – чтобы Франтишек увидел власть, которая уважает человека и Господа», – делится сокровенным Ольга Северинец.