Новак: РФ может направить нефть через порты, если Беларусь ограничит прокачку по «Дружбе» 1 17.04.2019, 17:45

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Россия не рассматривает вариант закрытия Беларусью нефтепровода «Дружба» для прокачки российской нефти, но в случае такого форс-мажора у РФ есть возможность переориентировать грузопоток через морские порты, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы (трубопровода „Дружба“ в Беларуси) — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты. Но я считаю, что это совсем нецелесообразно и надо работать в соответствии с действующими договоренностями, контрактами», — сказал Новак.

Министр отметил, что деятельность российских и белорусских компаний, владеющих нефтепроводной инфраструктурой, отрегулирована договором. «При наличии необходимости ремонтов это все заранее планируется, заранее обговаривается, чтобы не нарушить транспортные потоки», — добавил он.