Time включил в список самых влиятельных людей Трампа и Гуаидо 1 17.04.2019, 17:55

Хуан Гуаидо

Путин не вошел в него второй год подряд.

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира на 2019 год, пишет «Новая газета».

Категорию «лидеры» возглавила американский сенатор Нэнси Пелоси. Помимо нее, в эту категорию вошли в том числе президент США Дональд Трамп, спецпрокурор США Роберт Мюллер и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Президент России Владимир Путин в список Time не попал второй год подряд, до этого журнал включал его в данный список шесть раз. В 2007 году Путин стал «Человеком года» по версии Time.

В список попали также, в частности, певица Тейлор Свифт, актер и рестлер Дуэйн Джонсон и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

Time публикует список самых влиятельных людей с 1999 года, тогда журнал выделил 100 самых влиятельных людей XX века. Ежегодный список публикуется с 2004 года.