Фотофакт: на многоэтажной парковке ТЦ «Галерея» горели две машины

Фотофакт: на многоэтажной парковке ТЦ «Галерея» горели две машины1
- 17.04.2019, 18:18
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Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
На многоэтажной парковке торгового центра «Галерея Минск» наблюдается крупное задымление. Об этом tut.by сообщили минчане, люди публикуют снимки в соцсетях. Оказалось, что загорелся автомобиль.
Клубы черного дыма заметили над паркингом, который входит в комплекс ТЦ. В Минском городском управлении МЧС подсказали, что на Победителей, 9 уже выехали спасатели.
«Поступило сообщение о загорании машины на парковке», — сообщила официальный представитель городского управления Ольга Мельченко.
Звонок на линию «101» поступил от очевидцев в 17.16, через 20 минут возгорание ликвидировали.
В результате инцидента повреждены два рядом стоящих легковых автомобиля, уточнили в МЧС.
Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
Тут на паркинге в Галлерее пожар (был) pic.twitter.com/leRYcegB5r— AP (@beeeelk) 17 апреля 2019 г.