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Фотофакт: на многоэтажной парковке ТЦ «Галерея» горели две машины

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  • 17.04.2019, 18:18
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Фото: @dobryzlyden/Twitter

Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

На многоэтажной парковке торгового центра «Галерея Минск» наблюдается крупное задымление. Об этом tut.by сообщили минчане, люди публикуют снимки в соцсетях. Оказалось, что загорелся автомобиль.

Клубы черного дыма заметили над паркингом, который входит в комплекс ТЦ. В Минском городском управлении МЧС подсказали, что на Победителей, 9 уже выехали спасатели.

«Поступило сообщение о загорании машины на парковке», — сообщила официальный представитель городского управления Ольга Мельченко.

Фото: twitter.com/abbasssova и t.me/belrealt

Звонок на линию «101» поступил от очевидцев в 17.16, через 20 минут возгорание ликвидировали.

Фото: twitter.com/112MINSK

В результате инцидента повреждены два рядом стоящих легковых автомобиля, уточнили в МЧС.

Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.


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