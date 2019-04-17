Политолог Потураев: Телефонный опрос с ростом поддержки Порошенко использовали в лучшем случае для манипуляции, в худшем – для дезинформации своего же кандидата 17.04.2019, 19:09

Никита Потураев

Фото: most-dnepr.info

Телефонные опросы – наименее надежная форма социологического исследования.

В штабе президента Украины и кандидата на второй срок Петра Порошенко могли использовать результаты телефонного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) с целью манипуляции общественным мнением, заявил в комментарии "РБК-Украина" политический и медиаконсультант, соучредитель Центра исследований будущего Quantum Future Lab, кандидат политических наук Никита Потураев.

"Телефонные опросы – наименее надежная форма социологического исследования. Их применяют в основном для того, чтобы снять быструю реакцию общества на то или иное событие и заявление, проследить динамику общественной реакции на протяжении какого-то периода. В таком вопросе, как рейтинги кандидатов, их ценность приближается к нулю. Специалисты говорят, что даже минимальная погрешность при телефонном опросе составляет 5–6%. Поэтому социологи предпочитают не полагаться на телефонные опросы, когда речь идет о столь важных вещах. В данном случае "телефонник" был использован штабом одного из кандидатов в лучшем случае для легкой медийной манипуляции, а в худшем – для дезинформирования своего же кандидата", – предположил Потураев.

16 апреля в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" Порошенко заявил, что за него готовы проголосовать 40% украинцев. Когда он говорил о цифрах рейтинга, на экране показали инфографику, согласно которой, по данным КМИС на 12–13 апреля, за шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов готовы проголосовать 63,8% респондентов, за Порошенко – 36,2%. По данным на 13–14 апреля цифры указаны следующие: за Зеленского – 66% респондентов, за Порошенко – 34%. На 14–15 апреля показаны такие цифры: Зеленский – 61,9%, Порошенко – 38,1%.

17 апреля заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушицкий объяснил, что показанные накануне в эфире рейтинги – это результаты телефонного опроса.

По его словам, эти результаты не планировали публиковать, и телефонный опрос является менее точным, чем метод интервью.

"Как показали предварительные опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными, поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5–6%", – заявил замдиректора КМИС.

Советник штаба Порошенко Олег Медведев в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 16 апреля, заявил, что разрыв между рейтингами Зеленского и Порошенко сокращается. "Внутренние исследования, которые мы имеем, говорят о том, что разрыв сокращается, что Зеленский снижается, а мы растем. Но чтобы не расслаблять наших сторонников, должен сказать, что разрыв все еще велик и нужно приложить много усилий, чтобы его преодолеть", – сказал он. Конкретных цифр Медведев не назвал.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 5–10 апреля, во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 71% респондентов среди тех, кто собирается прийти на участки и определился с выбором, за Порошенко – 29%.

Опрос, проведенный методом интервью Киевским международным институтом социологии 9–14 апреля, показал, что за Зеленского готовы проголосовать 72,2% тех, кто собирается прийти на участки и определился с выбором, за Порошенко – 25,4%.

Второй тур голосования состоится 21 апреля.