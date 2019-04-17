В Ратомке ветеран войны хранил на крыше дома тротил 10 17.04.2019, 19:13

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Иллюстрационное фото

На опасную находку наткнулся его внук.

В Ратомке под Минском ветеран войны хранил на крыше дома тротил — около 600 граммов. На опасную находку наткнулся его внук и обратился в милицию. По словам 31-летнего мужчины, он занимался реконструкцией крыши и нашел среди мусора спрятанный свёрток тротиловых шашек. Версия у него одна — взрывчатку хранил дедушка, который уже умер.

Происшествие случилось днем 15 апреля. На место выехала милиция, сотрудники Следственного комитета, эксперты и сапёры. Они пришли к выводу, что взрывчатка относится ко времени Второй мировой войны. Её отправили на экспертизу, после которой уничтожат, информирует сайт minobl.mvd.gov.by.