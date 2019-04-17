Фильм Лунгина «Братство» в РФ обвинили в непатриотизме 2 17.04.2019, 20:15

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Кадр из фильма «Братство»

Премьера фильма назначена на 10 мая.

Премьера фильма Павла Лунгина "Братство" назначена на 10 мая. Ранее Министерство культуры РФ выступило против начала проката фильма 9 мая, в Совете Федерации картину обвинили в недостаточном патриотизме, передает svoboda.org.

О переносе даты проката объявила вице-президент студии Walt Disney в СНГ Елена Бродская, её цитирует ТАСС. Она не уточнила, выдали ли уже картине разрешение на прокат.

Фильм "Братство" посвящен выводу советских войск из Афганистана в 1989 году. Сам Лунгин говорил, что "главная тематика фильма – непарадный героизм". В конце марта замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил запретить показывать фильм в День Победы. Он объяснил это тем, что с помощью "Братства" нельзя "воспитывать молодежь, чувство патриотизма".

Организация Ветеранов специальной разведки "Спецназ-АС" опубликовала обращение к Путину с призывом запретить фильм. В тексте утверждается, что советские военнослужащие в картине показаны "скопищем военных преступников, мародеров и убийц, а не защитниками Отечества".

В апреле фильму не выдали прокатное удостоверение. После показа в Министерстве культуры, отвечая на критические замечания министра Владимира Мединского и депутатов Госдумы, Лунгин выступил с речью в защиту своего фильма.

Заключительное слово Павла Лунгина после обсуждения его фильма. Пассионарный отпор ханжеству и лицемерию критиков фильма👍 pic.twitter.com/hDBCnlMZpa — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) 12 апреля 2019 г.

Сценарий фильма основан на воспоминаниях бывшего директора ФСБ Николая Ковалёва, скончавшегося в начале апреля. В письме в редакцию "Новой газеты" его дочь Есения заявила, что режиссёру удалось показать события в Афганистане так, как о них вспоминал отец.