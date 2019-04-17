Разорвать круг популизма Глеб Вышлинский

17.04.2019, 20:18

Что еще должен сделать будущий президент Украины.

Какие задачи должен решить новый президент, чтобы обеспечить развитие Украины?

Стать гарантом справедливости

Именно безнаказанность приближенных к власти и, в целом, несправедливость, стали причиной потери доверия к Петру Порошенко. Чтобы не пойти по старому пути, будущему победителю выборов нужны искреннее желание и воля побороть коррупцию и круговую поруку во власти.

Если украинцы увидят такое желание и волю, они поверят в возможность изменений к лучшему. Это сделает нас более счастливыми и сможет уменьшить отток активных и предприимчивых соотечественников за рубеж. Реальный удар по коррупции, особенно, в судах, уменьшит рейдерство и риски для инвестиций в Украину. Рост инвестиций подтолкнет развитие экономики, и приведет к реальному увеличению зарплат.

У президента есть много инструментов для этого. Он подает в Верховную Раду кандидатуры генпрокурора и главы СБУ, назначает судей, может вносить законопроекты и ветировать законы, а также обращаться в Конституционный суд. Кроме того, у президента, благодаря должности, есть огромные возможности влиять на общественное мнение и формировать этические нормы.

Разорвать порочный круг популизма

Не желая разрушать коррупционные схемы, украинские политики раз за разом пытались перед выборами ублажить избирателей популизмом. "Снизим тарифы", "не дадим торговать нашей матерью-землей", "вернем предприятия государству" - эти лозунги все новые кандидаты вбивали в головы украинцев, как и невосприятие "грабительских" реформ. Хотя более детальные опросы показывают, что суть большинства реформ украинцы поддерживают.

Новый президент может сломать эту спираль популизма. Украинцы должны требовать от власти растущей конкурентной экономики, новых рабочих мест и эффективного использования бюджетных средств, а не снижения цен окриком свыше или государственного управления экономикой – это мы уже проходили.

Президент своими законопроектами и политическими инициативами может задать новую повестку дня, показав украинцам возможности зарабатывать больше, а не ждать подачек от государства.

Бороться за независимые институции

Поколения украинских политиков как огня боялись независимых от них институций: судов, регуляторов и конкурсных комиссий. В худшем случае они захватывали их, чтобы получать от этого выгоду самим, в лучшем – боясь, чтобы этого не сделали другие.

Невозможно стать развитой страной с зависимыми от политиков судами, центробанком и регуляторами. Краткосрочные задачи политиков всегда будут доминировать над долгосрочными целями страны.

Поэтому новый президент Украины должен сохранить с огромным трудом достигнутую независимость Нацбанка, без которой невозможна финансовая стабильность. Также ему нужно использовать свои полномочия в назначении членов регуляторных комиссий, чтобы поставить туда действительно независимых профессионалов. И, конечно, в темном прошлом должен остаться контроль над судебной вертикалью.

Глеб Вышлинский, liga.net