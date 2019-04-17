Как мама семерых детей преодолевает марафоны 17.04.2019, 20:28

Фото: tut.by

Татьяна Миньковская увлеклась бегом в 49 лет.

Татьяна Миньковская воспитала семерых детей. Четыре года назад (ей тогда было 49 лет) она увлеклась бегом, и с тех пор тренируется каждый день. Марафонов пробежала — «около шести», полумарафонов — «столько, что и не посчитаешь». Tut.by записал историю многодетной мамы: о большой семье, необъяснимой болезни и тренировках с детьми.

Фото: tut.by

Татьяне было 19 лет, когда она познакомилась с Валерием:

— Увидела его — и просто влюбилась. У него такие глаза, как… у доброй собаки! — смеется она. — Сразу же привязалась сердцем.

Парочка жила через стадион. Вместо свиданий порой ходили на пробежку. Валерий позвал Татьяну замуж. В семье появился первый ребенок — Саша. Потом второй — Полина.

А потом, внезапно и вдруг, Татьяна сильно заболела.

— Я даже сама себе задавала вопрос: почему так произошло? Я же никогда не любила сидячий образ жизни. Болеть — это было не про меня!

Начались головокружения. Несколько раз теряла сознание. Уходил вес. В теле была такая слабость… Что с Татьяной происходит, объяснить не могли:

— Я лежала в больнице, обследовалась, но врачи ничего не нашли. Сказали: «Может, ты устала? Все-таки двое маленьких детей с небольшой разницей в возрасте». Но мне с ними было легко.

Фото: tut.by

Домашние хлопоты все чаще ложились на плечи мужа.

— Когда такое случается: дети маленькие, жена заболела — чаще всего мужчины уходят из семьи. Но Валера за руку водил меня по врачам. Мы платили деньги: все сбережения, что у нас были. «Таня, только бы ты была здоровой!» — говорил муж. Врачи советовали: «Взбодрись, встряхнись, возьми себя в руки». А я сидела и плакала: хотела бы помочь себе, а не получается.

Обошли врачей — пошли к экстрасенсу.

— Было страшно: я умру, и что? У меня ведь дети маленькие. Вам, может быть, странно, что я это все так рассказываю, — останавливается Татьяна, — но я искренне говорю. Я вдруг увидела смерть и закричала: «Господи, не хочу умирать!»

Тогда через случайную знакомую Татьяна пришла в христианство. Говорит, что после слабость и головокружения исчезли.

«Переживала за тех, кто в первый раз рожал»

Фото: tut.by

Сейчас у Татьяны и Валеры — семеро детей.

— Двое детей — немного, трое — тоже, — прикидывает она. — Когда малышей стало четверо, поняли: у нас уже большая семья. Пятый ребенок, шестой — хлопотно. Но я ни одной минуты не жалею!

Поначалу между декретами Татьяна выходила на работу. Муж помогал с домашними делами.

— Мог ночью встать и покормить ребенка — я молоко сцеживала. Но после четвертого ребенка сказал: давай ты будешь смотреть за детьми, а я работать.

Валерий сейчас — прораб «Лифтсервиса». А у Татьяны было «трудоустройство» со строгим графиком: с шести утра готовка, потом отвести старших детей в школу, потом в «музыкалку», а в промежутках — стирать и гулять на улице с младшими.

Фото: tut.by

— У нас стояла стиральная машина «Мара», и ее нет-нет, да заклинит. Я тогда по ней кулаком стучала: «Ты должна работать, у меня детей много!». Но плюс большой семьи — в том, что в ней сыновья и дочки растут быстрее. Один ребенок — всегда немножко эгоист: «Все мне!» А когда их хотя бы двое, понимают: надо делиться и помогать.

Седьмого ребенка Татьяна родила в 38 лет.

— Врач переживал — а я знала, что все будет хорошо. Волновалась за девчонок-«первородок», которые со мной были: знаете, каково это, в первый-то раз рожать?..

«Первые 10 км пробежала за день до пятидесятилетия»

Фото: tut.by

Когда дети подросли, у Татьяны появилось время на себя. Она начала бегать: выходила на стадион, нарезала несколько кругов.

А потом 13-летнего Давида, который «смотрит один только спорт по телевизору», решили отдать на легкую атлетику — в Минскую СДЮШОР профсоюзов «Юность». Татьяна заглянула к нему на тренировку и с разрешения тренера Аллы Панкратович осталась заниматься вместе с детьми.

Получается, ее «профессиональная» беговая карьера началась четыре года назад — когда ей было 49 лет.

— Я у Аллы Николаевны спрашиваю: «Нормально, что я к вам просто так хожу?» — «Нормально, вы же занимаетесь». Бывает, что упражняется ребенок пятилетний — и я рядом. Сначала немного стеснялась: как это я среди детей? Тренер говорит: нечего смущаться, они бегут — и ты тоже. Алла Николаевна меня нагружает «по полной», не меньше других, и мне нравится: не люблю, когда жалеют.

Свои первые 10 км Татьяна пробежала за день до того, как ей исполнилось 50 лет. И с тех пор успела преодолеть марафонов — «около шести», полумарафонов — «столько, что и не посчитаешь».

— У меня тренер спрашивает: «Где ж вы были раньше?» Ну так уж получилось, — смеется минчанка. — Если б родители отдали меня в спорт, это было бы мое!

Фото: tut.by

Татьяна — усердная ученица: тренируется каждый день. Для нее на пробежку не выйти — «как зубы не почистить». Давид — тоже азартный бегун в семье, только тренироваться предпочитает отдельно.

— Большой уже, самостоятельный, — улыбается мама.

Впрочем, как и остальные дети: с родителями сейчас живут только четверо мальчишек. У Татьяны — уже внуки. Всей семьей собраться получается только на праздники:

— Вот тогда наступает счастье.