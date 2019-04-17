Светлогорские активисты: Если мы здесь не будем стоять, то проблема не будет решаться 17.04.2019, 20:38

Группа активистов уже три месяца собирается на центральной площади города.

После строительства завода беленой целлюлозы в Светлогорске жители окрестностей жалуются на едкие выбросы, передает «Белсат».

Последние три месяца на центральной площади Светлогорска собирается группа местных активистов. Они добиваются контроля над выбросами недавно построенного завода.

«Они очень вредно влияют, особенно на организмы молодых людей и детей. У них начинаются болезни нервной системы, отставания в развитии, это уже точно зафиксировано», – рассказывает одна из активистов.

Активисты пытаются сделать общедоступной для граждан информацию о вредности производства на предприятии.

«Если мы здесь не будем стоять, если мы будем решать проблему за дверью, за которой никто не видит, что мы там решаем, то проблема не будет решаться», – говорят активисты.

Местным жителям, обеспокоенным выбросами с завода беленой целлюлозы, советуют звонить в диспетчерскую службу предприятия. Мы тоже туда позвонили.

«Есть бегущая строка на здании. Приезжайте, смотрите все, все там написано: сколько, чего и как», – сказала нам представительница Светлогорского завода беленой целлюлозы.

В конце марта государственные телеканалы показали серию репортажей, посвященных заводу. Представителей негосударственных СМИ в тот пресс-тур не приглашали. Журналисты в репортажах из пресс-тур сообщили, что сейчас все проблемы решены. Местная активистка Елена Масловская отметила, что такого рода информация, которую предоставляют государственные СМИ, не совсем правдива.

«И много людей, которые видели этот сюжет, верят в то, что все стало намного лучше», – говорит Елена Масловская.

Жители Якимовой Слободы рассказали нам, что почти сразу после выхода одного из сюжетов на государственных телеканалах состоялся очередной выброс с завода.

«Вот сюжет был в 21:00, выступил наш директор ЗБЦ Крук, выступил Олейников, и сообщили, что у нас все идеально. Что завод набрал 60% производства – запаха нет, а дальше будет только лучше, – говорит жительница Якимовой Слободы Людмила Мариневич. – А где-то в 03:30 начался едкий запах. И длился он до полудня. У меня печет губы, нос, горло воспалено и красное. Вчера мне было очень трудно дышать».

Прохожие присоединяются к нашей беседе на улице и подтверждают факт выброса.

«Отвратительный запах. Как вам сказать, в туалете лучше пахнет», – говорит Василий Петрученко.

«Я пошла к врачу. Он мне говорит, так у вас аллергический ринит, – присоединяется к разговору госпожа Нина. – Откуда же ринит, 60 лет прожила – и аллергия на что-то? Врач говорит: так экология какая, вы же в Слободе живете».

Местные жители сетуют на авторов репортажей для государственных каналов.

«Никто не приезжал и никто никого не видел. Чтобы мы молчали, если на сегодняшний день невозможно жить?! »

А вот общаться жителям с представителями негосударственных СМИ представители местных властей настоятельно не советуют.

«И потом начались проблемы: приходили милиционеры, составляли протоколы и т.д.».