Корейцы показали городской автомобиль ближайшего будущего 17.04.2019, 20:55

Источник: Genesis

Корейская компания Genesis представила в Нью-Йорке очень интересное купе Mint.

Это концепт городского электрокара ближайшего будущего. Модель должна показать нам видение производителя компактных люксовых машин следующего десятилетия. Спереди новинка отдаленно напоминает Tesla Model 3, хотя корма с точки зрения дизайна уникальна, пишет «Онлайнер».

Источник: Genesis

Самое необычное решение — крышки багажника. Да, именно крышки. Поднимающиеся вверх элементы, напоминающие двери, дают доступ к багажному отделению. Это, по замыслу создателей, позволит доставать вещи с «грузового отсека», стоя на тротуаре. Передние двери классические, правда, лишенные ручек.

Источник: Genesis

Это самый компактный автомобиль, который создавала компания Genesis. Габаритная длина новинки — около четырех метров. Примечательно, что над дизайном концепта работали студии в Германии, США и Южной Корее. Автомобиль двухместный, салон отделан натуральной кожей. Технические характеристики прототипа держатся в секрете. Корейцы лишь уверяют, что машина способна проехать на одном заряде 322 км.

Источник: Genesis