Украинские военные освободили около 20 квадратных километров за время ООС 17.04.2019, 21:01

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Украины.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что под его командованием украинские подразделения взяли под контроль 20 квадратных километров территории на Донбассе.

"Всего за время ООС в некоторых местах удалось улучшить тактическое положение на глубину от двух до пяти километров, а общая площадь территории, которую вернули под контроль украинской власти, - около 20 квадратных километров", - рассказал он в интервью BBC News Украина.

По словам Наева, украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Пивденное (Ленинское) и Шумы под оккупированной Горловкой Донецкой области.

"Мы восстанавливаем ситуацию в соответствии с Минскими договоренностями - то есть, Объединенные силы не пересекают линию, установленную соглашениями. А также мы создаем возможность для восстановления инфраструктуры и безопасных условий для гражданских",- сказал он.

Наев добавил, что российские гибридные войска пытаются вернуть контроль над участками, однако им "ни разу это не удалось".

Операция Объединенных сил началась на Донбассе 30 апреля 2018 года.