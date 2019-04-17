закрыть
17 апреля 2019, среда, 21:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Украинские военные освободили около 20 квадратных километров за время ООС

  • 17.04.2019, 21:01

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Украины.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что под его командованием украинские подразделения взяли под контроль 20 квадратных километров территории на Донбассе.

"Всего за время ООС в некоторых местах удалось улучшить тактическое положение на глубину от двух до пяти километров, а общая площадь территории, которую вернули под контроль украинской власти, - около 20 квадратных километров", - рассказал он в интервью BBC News Украина.

По словам Наева, украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Пивденное (Ленинское) и Шумы под оккупированной Горловкой Донецкой области.

"Мы восстанавливаем ситуацию в соответствии с Минскими договоренностями - то есть, Объединенные силы не пересекают линию, установленную соглашениями. А также мы создаем возможность для восстановления инфраструктуры и безопасных условий для гражданских",- сказал он.

Наев добавил, что российские гибридные войска пытаются вернуть контроль над участками, однако им "ни разу это не удалось".

Операция Объединенных сил началась на Донбассе 30 апреля 2018 года.


популярное за неделю

Мнение

Не может быть!
Не может быть! Александр Сотник
В Фейсбуке мы ни Куропаты, ни Беларусь не защитим
В Фейсбуке мы ни Куропаты, ни Беларусь не защитим Евгений Афнагель
Я хоть и не Мустафа Найем....
Я хоть и не Мустафа Найем.... Алесь Круткин
Провинциальный неудачник оставит после себя забор
Провинциальный неудачник оставит после себя забор Владимир Халип