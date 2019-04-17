Белорусский страус, сбежавший из усадьбы под Минском, нашелся спустя месяц 1 17.04.2019, 21:06

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Птица удалилась от дома на 15 километров.

О том, что страуса нашли, хозяйке Жанне Столяренко сообщили жители деревни Дражно Стародорожского района, передает «Наша Ніва».

«Мы, пятеро человек, — я, мой муж и трое тех, кто нашел беглеца, ловили его по всему поселку более двух часов. А заметили его, когда птица мирно пила сок с берез».

ФОто: «Наша Ніва»

У страуса поранена нога, но птица чувствует себя хорошо.

ФОто: «Наша Ніва»

«Ура! Мы наконец все дома, теперь будем лечить нашего «путешественника» — синтомицином и противовоспалительными препаратами», — подытожила Жанна Столярова.

Напомним, страус сбежал 27 марта во время пожара, который произошел в вольере для птиц в усадьбе под Осиповичами.