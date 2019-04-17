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Белорусскую биатлонистку Динару Алимбекову смыло волной в океан

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  • 17.04.2019, 21:19
  • 4,856
Фото: instagram

Волна смыла олимпийскую чемпионку на Бали.

Биатлонистку Динару Алимбекову волной смыло в океан. Она отдыхает на острове Бали в Индонезии.

«Суровые волны и глупая я», — так прокомментировала происшествие спортсменка.

Она стояла на берегу и ждала волну, но не думала, что не сможет устоять на ногах. У нее небольшие царапины. И они не остановили Динару, олимпийская чемпионка снова играет с волнами!


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