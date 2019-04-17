Белорусскую биатлонистку Динару Алимбекову смыло волной в океан

Белорусскую биатлонистку Динару Алимбекову смыло волной в океан3
- 17.04.2019, 21:19
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Волна смыла олимпийскую чемпионку на Бали.
Биатлонистку Динару Алимбекову волной смыло в океан. Она отдыхает на острове Бали в Индонезии.
«Суровые волны и глупая я», — так прокомментировала происшествие спортсменка.
Она стояла на берегу и ждала волну, но не думала, что не сможет устоять на ногах. У нее небольшие царапины. И они не остановили Динару, олимпийская чемпионка снова играет с волнами!
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Вы уже видели видео в сторис, как меня накрыло волной и я ушиблась ?) царапинки небольшие, и, немного успокоившись, мы решились попробовать снова, после небольшого отлива 🌊😄.Не знаю, зачем мне это нужно, но фото получаются 🔥,замечательный пляж,и мы решили больше никуда не ехать 🌊🍹🏄♂️🏝 #bali #dreamlandbeach