Анджей Дуда: Польша планирует полностью отказаться от постсоветских самолетов 4 17.04.2019, 21:31

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Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Польша намерена приобрести самолеты пятого поколения.

Польша намерена приобрести самолеты пятого поколения. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с польскими военнослужащими на Первой базе тактической авиации в Варшаве, передает «Радио Польша».

«Мы стремимся к тому, чтобы польская авиация могла отказаться от постсоветских самолетов, от МиГов, от Су, чтобы наша авиация могла пользоваться лучшими в мире самолетами, современными машинами. Я надеюсь, что нам удастся закупить самолеты F-35. Это очень дорогая программа. Конечно, Польша будет пытаться получить как можно лучшие условия закупки. Эта программа имеет огромный потенциал с точки зрения модернизации», - отметил глава польского государства.

Анджей Дуда также напомнил, что к 2030 году правительство Польши намерено повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП. В то же время президент Польши выразил надежду, что это произойдет еще к 2024 году.