Экс-посол Финляндии в РФ: Смена власти в России может произойти неожиданно 6 17.04.2019, 21:45

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Смена власти в России может произойти внезапно и без предупреждения.

В недавнем интервью финскому изданию Verkkouutiset (перевод - inosmi.ru) Яакко Калела (Jaakko Kalela), бывший глава канцелярии президента, напомнил, что порой руководство Финляндии вынуждено принимать решения в очень неожиданных условиях. Яакко Калела работал при четырех президентах Финляндии: от Урхо Кекконена (Urho Kekkonen) до Тарьи Халонен (Tarja Halonen).

Калела считает проблемой то, что во время подготовки к нынешним парламентским выборам вопросы внешней политики остались в стороне, хотя для парламента, по его мнению, очень важны депутаты, которые разбираются во внешней политике.

Ханну Химанен (Hannu Himanen), проработавший послом Финляндии в Москве с 2012 по 2016 год, считает, что новому правительству государства придется не раз принимать решения в непредсказуемых ситуациях.

«В первую очередь я поднял бы российский вопрос», — говорит Химанен изданию «Верккоуутисет».

«Четвертый срок президента Владимира Путина завершится весной 2024 года, после следующих выборов в парламент Финляндии. Однако смена власти в России вполне может произойти и раньше — внезапно и без предупреждения», - считает бывший дипломат.

«Смена президента может привести к разным последствиям, в том числе и неожиданным. Нельзя исключать возможность неконтролируемой смены власти и даже борьбы за власть. Поэтому к важнейшим задачам будущего правительства Финляндии будут относиться тщательное и постоянное отслеживание ситуации в России. В развитии отношений с Россией должен принимать участие не только президент, но и правительство», — высказал свое мнение Химанен.

«Согласно конституции, президент руководит внешней политикой страны совместно с Государственным советом. Будущий премьер-министр должен погрузиться в важнейшие вопросы политики безопасности и внешней политики», — подчеркивает экс-посол.