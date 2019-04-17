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Дебаты: Зеленскому и Порошенко монтируют на «Олимпийском» две сцены

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  • 17.04.2019, 22:06
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Фото: liga.net

Дебаты на «Олимпийском» будут масштабным событием, на котором ожидается большое число зрителей.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, глава МВД Украины Арсен Аваков, представители ГСЧС, а также администрации НСК Олимпийский провели совещание на стадионе по вопросу обеспечения безопасности во время дебатов между кандидатами в президенты. Об этом Жданов написал в Facebook, передает liga.net.

Фото: liga.net

Он также опубликовал фото подготовительных работ на стадионе.

По словам Жданова, дебаты на Олимпийском будут масштабным событием, на котором ожидается большое число зрителей, сторонников обоих кандидатов, отечественных и зарубежных журналистов.

Фото: liga.net

"Правоохранителями и спасателями, вместе с соответствующими службами стадиона, будет сделано все возможное, чтобы дебаты прошли достойно и свободно - без инцидентов, провокаций и других чрезвычайных событий", - отметил министр.

Сегодня Аваков позвал представителей штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на встречу для обсуждения путей обеспечения порядка во время дебатов на НСК Олимпийский.


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