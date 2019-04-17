Как выглядит самое маленькое жилье в Беларуси, цена которого - от $9 тысяч 17.04.2019, 22:59

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Первенство самой маленькой квартиры в стране уже не первый год держит 13-метровая студия в Гомеле.

Студия появилась за счет переделки бывшего здания общежития. Дальше идет «однушка» в Бобруйске, общая площадь которой всего 17 квадратных метров. Tut.by изучил вторичный рынок жилья и посмотрел, как вообще обустраивают такое маленькое жилье и почем продают.

«Однушка» в Бобруйске

Площадь квартирки на улице Урицкого, 135, — всего 17 квадратных метров. Вот как ее рекламируют в объявлении о продаже: «Санузел есть, ванной и душевой кабины НЕТ! Кухни как таковой нет! Смотрим фото, кухне место отведено в прихожей, все для проживания есть, для душевой место есть. Продаем активно».

Цена этой крохи — 8,9 тысячи долларов, по 524 за квадратный метр.

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Однокомнатная в Бресте

Квартира находится в двухэтажке довоенной постройки на улице Советской. Площадь жилья — 19,5 метра. В квартире совмещенный санузел, есть балкон. Продается за 28,9 тысячи долларов, по 1484 за квадратный метр.

Фото: Куфар Недвижимость

Фото: Куфар Недвижимость

Фото: Куфар Недвижимость

Студия в Витебске

Квартира площадью 20 квадратных метров расположена на улице Пороховой. Видна попытка хозяев сделать из нее современную студию с кухней в прихожей. Продают квартиру за 11,2 тысячи долларов, по 563 за квадратный метр.

Фото: Куфар Недвижимость

Фото: Куфар Недвижимость

Фото: Куфар Недвижимость

Фото: Куфар Недвижимость

Малосемейка в Гомеле

Квартира расположена в кирпичной девятиэтажке на улице Иверская, 4. Ее площадь — 21 квадратный метр. Санузел совмещенный, есть балкон. Продается за 13 тысяч долларов, по 619 за квадратный метр.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира-студия в Гомеле

Площадь квартиры — 21 квадратный метр. Расположена она в кирпичном доме на проспекте Космонавтов, 96. Хозяева сделали в ней ремонт, максимально использовав каждый метр. Продается квартира с мебелью и бытовой техникой за 19,9 тысячи долларов, по 951 за «квадрат».

Фото: Куфар Недвижимость

Фото: Куфар Недвижимость

Фото: Куфар Недвижимость

Фото: Куфар Недвижимость

«Однушка» в Бресте

Квартира площадью 21 квадратный метр расположена в кирпичном доме на улице Молодогвардейской. Санузел в ней совмещенный, есть застекленный балкон. Квартиру продают со всей мебелью и техникой за 23,2 тысячи долларов, по 1089 за квадратный метр.

Малосемейка в Минске

В столице самую маленькую квартиру продают на улице Солнечной, 30\2. Это малосемейка площадью 20,8 квадратного метра. Расположена она в кирпичном доме 1974 года постройки и продается за 36,5 тысячи долларов, по 1755 за квадратный метр.