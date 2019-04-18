Джон Болтон: Новые санкции против Мадуро – предупреждение для России 2 18.04.2019, 7:42

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Джон Болтон

США расценивают присутствие российских военных в Венесуэле как провокацию.

Новые санкции США против Венесуэлы и Кубы должны стать предупреждением "всем внешним участникам, включая Россию", которые развертывают свой военный потенциал в поддержку правительства Николаса Мадуро. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

Болтон также подчеркнул, что США расценивают как провокацию, угрожающую безопасности в регионе, присутствие российских военных в Венесуэле.

"Соединенные Штаты будут считать подобные провокационные действия угрозой международному миру и безопасности в регионе", - сказал Болтон.

Он напомнил, что Кремль недавно отправил в Венесуэлу военные рейсы с 35 тоннами неизвестного груза и сотней военнослужащих.

Болтон также уточнил, что новые санкции США против Центробанка Венесуэлы ограничат Мадуро доступ к американским долларам.

"Мы не бросаем спасательных кругов диктаторам. Мы отбираем их", - заявил советник Трампа.

Напомним, 17 апреля США сообщили о введении санкций в отношении Центробанка Венесуэлы.

Кроме того, Государственный департамент США обвинил Россию, Иран и Кубу в военном вмешательстве в Венесуэлу.