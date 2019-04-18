«Настоящие дармоеды привели к тому, что дела в экономике – швах» 6 18.04.2019, 8:21

2,986

Брестчанин рассказал о главных тунеядцах Беларуси.

На днях стало известно, что в базе «тунеядцев» оказались 25 тысяч брестчан. Выходит, что практически каждому 14-ому жителю города будет начислена повышенная в разы коммуналка.

Откуда в Бресте так много безработных? Как могут отреагировать брестчане на космические жировки?

За комментарием сайт Charter97.org решил обратиться к известному брестскому блогеру и активисту Сергею Петрухину:

- У нас в Бресте действительно очень много настоящих тунеядцев. Мы все с вами их знаем. Я имею ввиду сейчас не эти 25 тысяч брестчан, а чиновников. На мой взгляд, городские и республиканские власти причастны к тому, что дела в нашей экономике совсем «швах».

Подчеркну, самые главные «дармоеды» - это чиновники и силовики, которые высасывают деньги их всех остальных белорусов, которые действительно трудятся или другим образом участвуют в экономике страны.

Они виноваты еще и в том, что так много людей уезжает из Беларуси работать в соседние страны.

- Кстати, на днях появилась информация, что «тунеядцы» перечислили из-за границы в Беларусь более миллиарда долларов. Справедливо ли, что уехавших работать за границу белорусские власти называют «незанятыми в экономике», «тунеядцами», а они делают такое огромное вливание в экономику?

- Люди хотят достойно жить, иметь нормальную работу. Никто не хочет трудиться бесплатно. В сложившейся ситуации нормально, что белорусы едут работать, например, в Польшу, где получают хорошие деньги и возвращают их в нашу экономику. Почему у властей поворачивается язык называть таких людей «тунеядцами» я не знаю. Тут логика не работает.

Похоже, что власти просто бессильные, они не знают, что уже выдумать и сделать. Трудиться — это право человека, а не обязанность, а они хотят создать из страны какой-то трудовой лагерь. Желают, чтобы кто-то горбатился за копейки, зарабатывая им на сладкую жизнь, к которой они привыкли. Мы видим, что финансирование от России снижается, «Россельхознадзор» начал закрывать дороги нашему экспорту, а средства же откуда-то брать надо. Естественно, что аппетиты свои они уменьшать не хотят. Не готовы отказаться от шикарного образа жизни. Им плевать на людей, они думают лишь про себя.

Вот и решили, имея власть, забирать у белорусов последнее: вводят новые налоги, выкачивают из людей деньги.

- Как вы думаете, а к чему может привести такая политика властей?

- Например, в соседней Польше становится все больше белорусов. Со временем дойдет до того, что в Польше будет много квалифицированных кадров из Беларуси, а у нас обострится нехватка людей в основных отраслях, которая и так уже существует.

Больно, что из нашей страны уезжают лучшие умы, инициативные, предприимчивые люди да и просто классные рабочие. Многие своих детей отправляют или мечтают отправить учиться за границу. Вот мой друг отправил дочь в Польшу и молится, чтобы она не вернулась после учебы.

- Скажите, а чтобы вы посоветовали тем 25-ти тысячам брестчан, которые получат «тунеядские» жировки?

- Я советую всем, например, идти на прием к Лису (Анатолий Лис - заместитель главы администрации Лукашенко, «губернатор» Брестской области - Charter97.org) и сказать: «Товарищ, а что это вообще такое? Объясните, откуда эти цифры? Из чего формируется жировка? Почему она так выросла? Почему вообще цены растут, а зарплаты нет? Где рабочие места?»

Вывалить на него все эти вопросы и пускай объясняется! Чем больше людей к нему одновременно придет на прием, тем это будет эффективнее.

- В это воскресенье Брест поразил всю Беларусь. Несмотря ни на что, кормить голубей вышли около 500 человек. Теперь же к существующим проблемам в городе прибавятся еще и повышенные жировки. Какой может быть реакция людей?

- Если говорить про наши кормления голубей, то люди не намерены мириться с тем, что аккумуляторный завод, который может заработать, нанесет вред здоровью их детей. Они яростно борются за здоровье свое и близких. Я убежден, что этот завод абсолютно бесперспективен. Даже если его и запустят, то потом закроют, потому что люди не дадут ему работать.

Очень большую работу провела инициативная группа, вскрыв многочисленные нарушения при строительстве. Они собрали уйму фактов и донесли их до людей. Хочу еще отметить, не факт, что люди, которые не выходят кормить голубей, за завод. Они еще могут присоединиться, потому что защищать своих детей будет любой адекватный человек. Эти протесты уже не остановить.

А ведь повышенные жировки тоже затрагивают интересы семей, члены которых записаны в «тунеядцы». Огромная коммуналка бьет по и так скромному бюджету.

- Усилит ли это протестные настроения?

- Да. Дело в том, что сейчас завод отходит на второй план. Благодаря этой борьбе с заводом, люди увидели истинное лицо власти. Их уже волнует не только завод, но и другие проблемы: жировки, декреты, беспредел силовиков. Люди задаются вопросом, а почему мы плохо живем, а власти, ничего не делая, просто прекрасно. Почему на нас паразитируют и при этом обзывают «тунеядцами», «народцем»? Эти вопросы стоят остро и чем у людей будет меньше денег, тем ситуация будет еще больше накаляться.

Мы можем еще увидеть и новое лицо протестов, к которым присоединятся и «тунеядцы», и противники завода, и недовольные милицейским беспределом. Рано или поздно это произойдет. Люди терпеть уже не могут. Это край.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com