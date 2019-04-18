Как белорусский предприниматель боролся с «Экспобелом» 18.04.2019, 8:24

1,086

ИП призвал коллег к солидарности.

Суд между ИП, который подал в суд на ТЦ «Экспобел» за то, что его и еще больше двух десятков предпринимателей выселили из их магазинов, и торговым центром уже прошел. Сайт tut.by узнал, чем закончилась эта история.

Напомним, торговый центр «Экспобел» было решено переформатировать: сделать пристройку и перенести туда гипермаркет, а на его место пригласить новые сетевые магазины. Изменения затронули и второй этаж, где работают «Электросила», «Буслік» и индивидуальные предприниматели. Планировалось убрать три ряда с магазинчиками ипэшников, чтобы отдать эти площади еще одному сетевику.

По этой причине некоторых из продавцов решили переселить в пустующие магазины в другой части этажа, а кого-то попросили уйти вовсе. Причем освободить помещения нужно было до 5 января. Ипэшники не согласились с решением, ведь договоры аренды у них были подписаны до 30 апреля 2019 года. Они грозились подать в суд на владельцев торгового центра, но в итоге собрали товар и просто съехали. До суда дошел только один предприниматель.

— История закончилась плачевно для меня — я проиграл, — рассказывает предприниматель Игорь, который все-таки решил судиться с торговым центром. —

Суд признал, что по договору аренды торговый центр может предупредить арендатора за семь дней и выселить, даже если у продавца нет никаких нарушений.

Мужчина предполагает, что исход у этого дела мог бы быть другой, если бы в суд подало несколько человек, а не он один.

Предприниматель 5 января не съехал из торгового центра, как того требовали владельцы. Его магазин до суда был опечатан.

— За это с меня взяли арендную плату и дали штраф в двойном размере. Это около 3000 рублей. После суда я забрал товар и съехал, — говорит Игорь.

Предприниматель не отчаялся после проигранного суда, переехал в торговый центр в Ждановичах и продолжает работать.