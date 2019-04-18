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КНДР испытала новое тактическое оружие

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  • 18.04.2019, 8:26

Официальные СМИ страны скрывают, какое именно оружие было испытано.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытание нового тактического управляемого оружия.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) (перевод – nv.ua).

В то же время, агентство не уточнило, какое именно оружие было испытано.

Сообщается, что Ким Чен Ын назвал новую разработку "событием очень весомого значения".

Ранее сообщалось, что новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на главном ядерном объекте в Северной Корее ведется активность.


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