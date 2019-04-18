КНДР испытала новое тактическое оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие2
- 18.04.2019, 8:26
Официальные СМИ страны скрывают, какое именно оружие было испытано.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытание нового тактического управляемого оружия.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) (перевод – nv.ua).
В то же время, агентство не уточнило, какое именно оружие было испытано.
Сообщается, что Ким Чен Ын назвал новую разработку "событием очень весомого значения".
Ранее сообщалось, что новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на главном ядерном объекте в Северной Корее ведется активность.