«И многодетные среди родственников нашлись»: откровения перекупа 3 18.04.2019, 8:33

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фото с сайта ABW.BY

Что происходит на рынке автомобилей после указа о льготной растаможке.

Указ Лукашенко №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов" стал неожиданностью для всех, включая и тех, кому полагаются предусмотренные в нем льготы. Журналисты abw.by пообщались с экспертами, перегонщиками и самим льготниками и выяснили, что они думают по поводу 50-процентной растаможки.

Рано хлопать в ладоши

Можно предположить, что указ хотя и предоставляет льготные условия по растаможке ввозимых машин, к кардинальным изменениям на вторичном рынке или серьезному падению продаж новых автомобилей не приведет. Похожая оценка прослеживается в комментариях специалистов. Что же касается простых автомобилистов, в том числе тех, кто получил право на льготную растаможку, то и они к нововведению относятся если не с явным скепсисом, то как минимум с осторожностью. Почему?

Во-первых, льготные условия хотя и снижают стоимость растаможки, но не отменяют ее полностью. Ввоз автомобилей старше пяти лет по-прежнему очень дорог и, по сути, лишен смысла. Просто затраты станут чуть ниже. Экономия будет очень значительной с изначально дорогими моделями или автомобилями с двигателями большого объема. Но возможность заплатить 6300 евро вместо 12.600 таможенных платежей - это все равно не для рядового белоруса.

Да, в случае с "проходным" 3-5-летним автомобилем с 1,5-литровым двигателем экономия в платеже составит 1275 евро. Но это лишь приятная возможность чуть сэкономить, а принципиальна она ничего не меняет. Вряд ли подобная скидка подстегнет к мысли гнать машину из Европы, если до этого такой вариант не рассматривался. Разве что станут более интересными к пригону модели с двигателями 1,6-2,0 литра, которые до этого таможились слишком уж дорого.

Во-вторых, постепенно модель покупки машин в Беларуси меняется в пользу новых автомобилей. Хотя бы по той простой причине, что большая часть продаж происходит за счет финансовых инструментов - кредита и лизинга. Этой категории автовладельцев пригон "бэушки" если и интересен, то при определенных условиях (того же финансирования), а этого пока нет. Как ни крути, а потребительские кредиты по своим условиям обычно не так привлекательны, как автомобильные.

Наконец, в-третьих, кто будет ввозить автомобили по новым условиям? Безусловно, какая-то часть льготников действительно воспользуется возможностью обновить свой автопарк за счет указа. Но лишь те, кто в принципе имеет возможность приобрести автомобиль по цене от 7-8 тысяч долларов, а дешевле пригон подержанного автомобиля даже с учетом возмещения 50% пошлины вряд ли выйдет, за исключением редких вариантов. Но для многих многодетных и инвалидов даже сниженные вдвое пошлины остаются неподъемными.

Один из вопросов, который появляется после изучения текста указа, - не будет ли злоупотреблений и попыток ввезти автомобили под фиктивных "покупателей" из числа льготников? И если вдруг наши сограждане начнут массово пользоваться этой лазейкой, каким окажется объем ввоза машин "под указ", как он скажется на ценах? Мы пообщались со специалистами, перегонщиками и самими льготниками - и получили следующий набор мнений.

Дилерам бояться нечего?

- Надо приветствовать то, что государство пытается помочь малоимущим. Вопрос только в том, что методы этой помощи должны быть более выверенными с точки зрения того, чтобы ими не пользовались мошенники, - замечает глава правления Белорусского автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Михневич.

- В самом деле, не начнут ли белорусские многодетные семьи массово "покупать" новые или свежие Mercedes и BMW?

- Полагаю, что ввоз новых автомобилей на малоимущих граждан, к коим относятся люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи, будет [через декларирование доходов] контролироваться налоговыми органами, поэтому не думаю, что по этой схеме станут ввозиться новые автомобили и рынок новых машин будет подвержен сильному воздействию. Скорее всего, под этот указ будут ввозиться автомобили из дальнего зарубежья, примерно те же, что сейчас ввозятся из РФ.

- О каком именно сегменте вторичного рынка идет речь?

- Сегодня начинают быть доступными автомобили в возрасте от трех до пяти лет с объемом двигателя до 1,5 литра. Они и так уже ввозятся достаточно активно, а с использованием предоставляемой льготы могут оказаться еще более привлекательными для ввоза и обеспечить достаточный объем, чтобы создать конкуренцию на вторичном рынке.

- Но как это скажется на продажах новых машин? Тех же "бюджетников"?

- Сегодня "бюджетники" продаются очень успешно в том числе и потому, что они предлагаются по хорошим кредитным программам с небольшим процентом в первый год пользования кредитом. Дилеры создали достаточно интересный набор финансовых инструментов, делающий более предпочтительной покупку именно нового авто, а не автомобиля с пробегом. А при покупке машины за границей надо обладать всей суммой. Сегодня в этом сегменте у наших граждан не так много денег, чтобы оплачивать такую дорогую покупку сразу. Вот эта ситуация коренным образом влияет на то, почему растет рынок новых автомобилей, а не машин с пробегом.

- То есть с введением указа ожидать падения продаж новых автомобилей не стоит?

- Я бы этого не ждал. Каким-то образом на рынок эта ситуация, наверное, повлияет, например уменьшатся темпы роста. Но возможность приобрести по льготным условиям в кредит новые автомобили делает их более предпочтительными с точки зрения выгоды приобретения. В любом случае масштабы ввоза "под указ" пока сложно оценить.

Что говорят льготники?

"Раньше это было так. Начиная с 1990-х и где-то до 2008 года была очередь - люди с 1-й и 2-й группами инвалидности с нарушением опорно-двигательного аппарата имели возможность получить от государства специально оборудованный автомобиль, "Оку" или "Таврию", всего за 10 процентов его стоимости. Или же ты мог купить любой автомобиль, оформить сделку через специальный комиссионный магазин, и государство возмещало тебе 90 процентов стоимости "Таврии" - тогда это было около 4 тысяч долларов, - вспоминает Дмитрий, имеющий 1-ю группу инвалидности. - Если не ошибаюсь, до 2011 года для инвалидов 1-й и 2-й групп с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также для многодетных действовали льготы и по растаможке. Ты растаможивал машину, собирал документы, потом ходил и утверждал их по всем инстанциям. И тебя освобождали от пошлины. На этой машине ты мог ездить сколько хочешь, но при продаже должен был возместить таможенный сбор.

Я разговаривал с людьми, для которых вроде как принят этот указ. Они говорят так: "Осталось только деньги найти…" Особенно в автомобиле нуждаются люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Почему бы для них на каких-то условиях не компенсировать полностью или хотя бы 80 процентов таможенной пошлины? У них нет денег на свежий автомобиль от 3 до 5 лет с относительно низкой растаможкой. Они могут себе позволить машину максимум за 3-5 тысяч долларов, да и то с помощью родственников. Они бы пригнали себе 15-летнего "старичка" из Германии, которого бы им хватило на сколько-то лет, но этой возможности нет. Получается, что малоимущие, которым необходим автомобиль, все равно не привезут старую недорогую машину, а более свежую позволить себе не могут.

Возмещение 50 процентов пошлины - это хорошо, но это все равно 2700 евро за автомобиль с 2,0-литровым мотором, например. Вот если я захочу пригнать LC с 4,5-литровым дизелем, вот там я, конечно, хорошо сэкономлю! Думаю, что будут вешать "перекупы" эти машины на льготников, тем более что их хоть каждый год продавай! Ко мне и моим друзьям пока не обращались, но лично я под это подписываться не собираюсь - зачем мне потом лишние проблемы? Возить и продавать тоже не буду. Даже для себя везти машину из Европы или США не вижу особого смысла: за те же 10-12 тысяч долларов, если хорошо поискать, и здесь можно нормальный вариант найти без лишних телодвижений".

"Да, мы можем ввезти машину на льготных условиях, но сейчас не до этого: только с долгами и кредитами рассчитались, ремонт бы в квартире доделать, - говорит Наталья, мать четверых детей, трое из которых несовершеннолетние. - Вообще тема интересная, но есть вопросы.

Уверена, что на этом будут спекулировать перегонщики, "таможить" машины на многодетных и инвалидов. Когда речь идет об экономии в несколько тысяч, дать 500 долларов льготнику за фиктивное оформление не проблема. Но потом у этих якобы покупателей наверняка будут проблемы: придет налоговая и предложит показать доходы. Или задним числом законы допишут, и ты кругом должен останешься - мы это уже проходили… Так что если бы нам кто предложил помочь с оформлением, мы бы отказались.

Если подумать, льготники в основном люди бедные, на свежую машину денег у них просто нет, кредиты на нее не возьмешь. А пригнать старую не получится, таможня дорогая даже с этой скидкой. А вообще, поездив на новой машине, я уже не хочу подержанную, хотя сколько всякой "бэушки" у меня было! Такой вариант теперь даже не рассматриваем. Не актуально уже".

А что же перегонщики?

Мы пообщались с несколькими перегонщиками и "доставщиками" автомобилей из Европы и США, но даже на условиях анонимности никто из них не заявил прямо, что готов работать с фиктивными схемами по льготникам. С другой стороны, все наши собеседники давно работают под заказ, доставляя клиентам именно то, что те заказали/купили за рубежом. А раз так, то поиском многодетных семей и инвалидов нынче заняты сами потенциальные покупатели. Некоторые из них поставлены перед фактом, ведь машины уже плывут из Штатов…

"Да-да, с момента появления новости об указе пошел шквал звонков. В том числе и от тех, кто уже заказал и ждет машину. Оказалось, что и инвалиды среди родственников есть, и многодетные семьи найдутся - так что сейчас люди оперативно решают, как быть с оформлением", - говорит один собеседник.

"Зачем мне заниматься поиском льготников? - вопрошает другой. - Человек приходит, заказывает машину. Моя задача - найти подходящий вариант, помочь с покупкой, а потом доставить сюда. На кого оформлять договор, саму машину - это не моя забота. Честно говоря, я и не хочу об этом ничего знать. Я просто выполняю услугу по подбору и доставке - и на этом все".

Впрочем, опрошенные нами перегонщики не исключают, что схемы с оформлением на подставных льготников будут использоваться "коллегами по цеху". Вопрос - насколько активно? Что же касается того, как увеличится ввоз машин с принятием указа и как это повлияет на цены, то собеседники осторожны в своих прогнозах.

"Думаю, что такой волны, как из России в 2014-2015 годах, не будет. Во-первых, разница не такая большая: тогда машины практически вдвое подешевели, а сейчас просто растаможка становится чуть менее дорогой. Во-вторых, у людей сейчас банально нет денег, чтобы резко машину покупать. Мои постоянные клиенты, конечно, стали звонить, расспрашивать, но я вижу, что они пока просто прицениваются. Им, чтобы заказать у меня следующую машину из Европы, надо сначала старую продать, а рынок сейчас мертвый".

Вердикт

Безусловно, своей цели указ достигнет: кто-то из льготников действительно получит возможность сэкономить при покупке подержанного автомобиля из-за рубежа. Но для малоимущих, имеющих крайне ограниченный бюджет, старые дешевые автомобили из Европы по-прежнему недоступны. Что же касается схем ввоза "под указ", то они наверняка появятся в том или ином виде, но, судя по всему, не окажут слишком значительного влияния на рынок подержанных и тем более новых автомобилей. Не те условия, да и времена.