Сенсация в Манчестере: «Сити» забил четыре мяча, но не пробился в полуфинал Лиги чемпионов 18.04.2019, 9:10

«Манчестер Сити» дома обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 4:3.

У "Сити" дублем отметился нападающий Рахим Стерлинг, у лондонцев — форвард Сон Хын Мин. На 93-й минуте Стерлинг, казалось, оформил спасительный хет-трик, выводивший хозяев в полуфинал, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда после просмотра VAR. В следующую стадию турнира пробились "шпоры", добившиеся победы в первом поединке (1:0), их оппонентом в 1/2 финала станет "Аякс", сообщает pressball.by.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ — 4:3

МАНЧЕСТЕР. Стадион "Этихад".

Судья — Джюнейт Чакыр (Турция).

МАНЧЕСТЕР СИТИ: Эдерсон — Уокер, Компани (к), Ляпорт, Менди (Сане, 84), Де Брейне, Гюндоган, Сильва (Фернандинью, 63), Стерлинг, Агуэро, Бернарду Силва.

ТОТТЕНХЭМ: Ллорис (к) — Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз (Санчес, 90+1), Алли, Ваньяма, Сиссоко (Льоренте, 41), Эриксен, Лукас Моура (Дэйвис, 81), Сон Хын Мин.

ГОЛЫ: 1:0 — Стерлинг (4). 1:1 — Сон Хын Мин (7). 1:2 — Сон Хын Мин (10). 2:2 — Бернарду Силва (11). 3:2 — Стерлинг (21). 4:2 — Агуэро (59). 4:3 — Льоренте (73).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Сиссоко (41), Сон Хын Мин (48), Роуз (54), Ваньяма (77).

Первый матч — 0:1

Фото: uefa.com