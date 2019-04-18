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Автобус с немецкими туристами слетел с серпантина на Мадейре: 29 человек погибли

  • 18.04.2019, 9:34
Фото: Imago

Еще 27 пассажиров ранены.

В результате ДТП на португальском острове Мадейра в среду, 17 апреля, погибли 29 человек. Согласно заявлению президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, все погибшие туристы являются гражданами Германии, сообщает dw.com.

Сотрудники германского посольства в Лиссабоне поддерживают связь с местными властями. В МИД ФРГ создан оперативный кризисный штаб.

По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду примерно в 18.30 по местному времени (20.30 по Минску) в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал. Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза португальскому телеканалу RTP3, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Еще одна женщины скончалась от травм в клинике. По данным местных СМИ, все погибшие были в возрасте от 40 до 50 лет.

Как сообщило португальское агентство Lusa, не менее 27 человек получили травмы. Они доставлены в окрестные больницы.

В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур, который будет действовать с четверга, 18 апреля, по субботу, 20 апреля.


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