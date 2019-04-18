Автобус с немецкими туристами слетел с серпантина на Мадейре: 29 человек погибли 18.04.2019, 9:34

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Еще 27 пассажиров ранены.

В результате ДТП на португальском острове Мадейра в среду, 17 апреля, погибли 29 человек. Согласно заявлению президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, все погибшие туристы являются гражданами Германии, сообщает dw.com.

Сотрудники германского посольства в Лиссабоне поддерживают связь с местными властями. В МИД ФРГ создан оперативный кризисный штаб.

По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду примерно в 18.30 по местному времени (20.30 по Минску) в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал. Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза португальскому телеканалу RTP3, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Еще одна женщины скончалась от травм в клинике. По данным местных СМИ, все погибшие были в возрасте от 40 до 50 лет.

Mit großer Erschütterung haben wir von dem tragischen Busunglück auf Madeira erfahren. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Opfer aus Deutschland sind. Unser Mitgefühl gilt ihren Familien und Freunden. Wir haben eine Hotline eingerichtet: 030-50002000. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17 апреля 2019 г.

Как сообщило португальское агентство Lusa, не менее 27 человек получили травмы. Они доставлены в окрестные больницы.

В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур, который будет действовать с четверга, 18 апреля, по субботу, 20 апреля.