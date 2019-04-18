Независимый журналист: Расцениваю действия милиции, как профнепригодность 18.04.2019, 9:47

Власти испугались правды в сюжете о средневековых условиях жизни борисовчан.

За сюжет двухмесячной давности о жизни в борисовских бараках журналиста Витовта Сивчика вызывают в суд, сообщает «Белсат».

Суд Борисовского района сообщил руководству канала о рассмотрении утром 18 апреля дело об административном правонарушении по части 2 статьи 22.9 КоАП в отношении Витовта Сивчика.

Одновременно с этим сообщение о составленном на Витовта протоколе об административном правонарушении получили родители Витовта, с которыми журналист давно не живет вместе и даже не прописан в их квартире.

Согласно документу, Витовт Сивчик нарушил закон, сняв для «Белсата» сюжет «Жизнь без ванной и туалета» о борисовских бараках, где люди годами живут в средневековых условиях.

В протоколе говорится, в частности, что журналист отказался его подписывать. Сделать этого Сивчик, действительно, не мог: 11 апреля он был за границей.

Учитывая, что сведения в протоколе не соответствуют действительности, Сивчик готовит жалобу в суд.

«Расцениваю эти действия милиции, как профессиональную непригодность. В целом, административное дело - это ничто иное, как месть за правду, озвученную на нашем телеканале. Власти, вместо того чтобы решать проблемы граждан, на чьи деньги они и содержатся, занимаются борьбой с журналистами», - комментирует дело Витовт Сивчик.

Протокол на Витовта Сивчика составил старший инспектор по обеспечению охраны общественного порядка Борисовского РОВД, майор милиции Сергей Якимович - тот самый, что в позапрошлом году (правда тогда еще в звании капитана милиции) задержал журналистку «Белсата» Ольгу Чайчыц.

Только за этот год суды рассмотрели 28 административных дел в отношении независимых журналистов, которые делали сюжеты для телеканала. Общее количество штрафов по ним составила Br 24 225.