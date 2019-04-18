Израильская компания обнаружила российский «Искандер-М» в Сирии
- 18.04.2019, 9:55
Тактический ракетный комплекс нашли на авиабазе Хмеймим.
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии замечен тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Об этом в среду, 17 апреля, сообщила израильская компания ImageSat, занимающаяся спутниковыми технологиями, передает Радио Свобода.
Компания опубликовала спутниковые снимки в твиттере. Утверждается, что на них запечатлены транспортёр, погрузчик и пусковая установка российского комплекса. Российская сторона сообщение ImageSat пока не прокомментировала.
#NOW: an #SS26 #Iskander #SSM practice in #Hmeimim, the #Russian airbase in #Syria. #SnapTasking and high-revisit advantage.#ISI #missile #VISINT #IMINT #geospatial #turkey #US pic.twitter.com/wEilXNJbvf— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 17 апреля 2019 г.
Впервые Минобороны России заявило об использовании "Искандер-М" в Сирии в конце 2017 года. Комплекс может, в частности, поражать реактивные системы залпового огня противника, авиатехнику на аэродромах, объекты инфраструктуры. По официальным данным, дальность полёта ракет "Искандера" составляет 500 километров. Ранее из-за характеристик одной из крылатых ракет США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Москва обвинения отвергает.
Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада считают его причастным к массовым нарушениям прав человека.