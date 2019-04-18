Брестского блогера Сергея Петрухина приговорили к крупному штрафу 16 18.04.2019, 10:23

4,309

Сергей Петрухин

Фото: Fаcebook

(обновлено) Прокурор требовал для блогера два года «химии».

Утром 18 апреля судья суда Ленинского района Бреста Александр Семенчук вынес приговор по уголовному делу против блогера Сергея Пятрухина. Его признали виновным по ч. 2 ст. 188 ( «Клевета») и ч. 2 ст. 189 ( «Оскорбление») Уголовного кодекса Беларуси, пишет правозащитный центр «Весна».

Блогера наказали штрафом в размере 360 базовых величин (9180 рублей или 4590 долларов). По 180 базовых величин по каждой статье. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Петрухина обязали выплатить моральный ущерб «пострадавшим сотрудникам» Ленинского РОВД Бреста (Сергею Игнатюку, Дмитрию Якушевичу, Игорю Галянцичу и Сергею Токуну) 8500 рублей или 4250 долларов. В совокупности по приговору блогер обязан выплатить 8 840 долларов. Кроме этого, судья также обязал выплатить судебные издержки.

Судья Семенчук обязал выплатить эту сумму в течение месяца.

Также сообщается, что пока оставили подписку о невыезде и арест на имущество.

Хотя прокурор 15 апреля просил судью назначить ему наказание по совокупности — ограничение свободы на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа ( «химия») и штраф в размере 100 базовых.

Напомним, Cергей Петрухин является лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2018 год в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».