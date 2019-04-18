Гвардиола объяснил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов 18.04.2019, 10:47

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Хосеп Гвардиола

Фото: AFP

Вчера «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал жестокостью вылет команды из Лиги чемпионов. Накануне в ответном четвертьфинальном матче с лондонским «Тоттенхэмом» команда испанского специалиста одержала победу на своем поле со счетом 4:3. По сумме двух встреч была зафиксирована ничья 4:4. Столичный клуб вышел в полуфинал благодаря голам на выезде, сообщает РБК.

При этом в добавленное ко второму тайму время главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр после просмотра видеоповтора отменил гол Рахима Стерлинга, который мог вывести «Манчестер Сити» в следующий раунд турнира. Он зафиксировал офсайд у Серхио Агуэро, отдавшего голевую передачу Стерлингу.

«Это было жестко, но ничего не поделаешь. Остается только смириться. Во втором тайме мы создали большое количество голевых моментов, забили необходимые нам голы, но для выхода в полуфинал этого не хватило. Желаю успехов «Тоттенхэму» в следующем раунде», — цитирует Гвардиолу BBC.

Третий гол в ворота Эдерсона, ставший победным с точки зрения двухматчевого противостояния, гости забили на 73-й минуте. Фернандо Льоренте бедром замкнул подачу Кирана Триппьера с углового. В этом эпизоде Чакыр также воспользовался системой VAR, чтобы исключить игру рукой у испанского нападающего «Тоттенхэма».

«Я обеими руками поддерживаю введение системы видеоповторов. При этом не исклчено, что с одного из ракурсов можно было все-таки заметить игру рукой у Льоренте. Что ж, рефери принял другое решение», — сказал Гвардиола.

Испанский специалист признал, что большое влияние на исход двухматчевого противостояния с «Тоттенхэмом» оказал нереализованный в первой игре пенальти. На 13-й минуте вратарь лондонской команды Уго Льорис отразил удар Агуэро с «точки». Встреча на новом стадионе «Тоттенхэм Хотспур» принесла победу хозяевам со счетом 1:0 в пользу хозяев. Также Гвардиола посетовал на ошибки обороны в двух эпизодах в начале встречи, завершившихся голами Сон Хын Мина.

К 21-й минуте ответного матча «Манчестер Сити» вел со счетом 3:2. Пять голов к этой временной отметке – лучший результат в истории Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году в матче группового турнира между дортмундской «Боруссией» и варшавской «Легией». Тогда немецкий клуб вел к 24-й минуте со счетом 3:2.