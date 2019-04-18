Здание у верховного суда новое, а система осталась старая 2 Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор

18.04.2019, 11:09

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Михаил Пастухов

Cудей нужно избирать, а не назначать.

5 апреля при участии А.Лукашенко было открыто новое здание Верховного суда. По этому поводу в нем состоялось совещание по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции. О чем говорилось? Чего ожидать от судов после совещания?

Долго строили

Здание для Верховного суда начали строить на улице Орловской (около Дворца независимости) еще в 2016 году. Как всегда, стройка затянулась, требовались все новые средства. По официальным данным, общая стоимость проекта составила 166 млн рублей.

И вот новое здание Верховного суда сдано в эксплуатацию. Судя по фотографиям, внутренний интерьер богатый. В фойе посетителей встречает огромная статуя Фемиды в освещении люстр. Среди них — хрустальная люстра за 187 тысяч рублей, изготовленная на лидском заводе «Каскад». Вообще, художественные изделия в холлах здания по стоимости превысили 1,7 млн рублей.

Главным местом в здании является зал заседаний пленума Верховного суда на 110 мест. Кроме зала пленума, имеется актовый зал на 374 места, зал президиума на 43 места. Со второго по пятый этаж — кабинеты судей и работников аппарата суда, 16 залов судебных заседаний и иных помещений, включая зал приема делегаций. На дверях — электронные замки. Есть комнаты адвокатов, прокуроров, помещения для свидетелей. Здание оснащено современными мультимедийными системами для судебных заседаний.

Как говорится, все есть для эффективной и комфортной работы судей Верховного суда, судебных коллегий и аппарата суда. Тем более, что на основании декрета № 6 от 29 ноября 2013 года «О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь» Верховный суд сосредоточил в своих руках материально-техническое, финансовое, организационное и кадровое обеспечение судов общей юрисдикции. По сути, он стал судебным ведомством во главе с его председателем. Эту должность с января 1997 г. бессменно занимает В.Сукало.

Можно ли ждать перемен?

В совещании приняли участие руководители районных (городских) судов, областных судов, экономических судов, начальники структурных подразделений Верховного суда, руководители ряда министерств и ведомств. Всего — более 360 человек.

На совещании выступил А.Лукашенко. Он, в частности, отметил, что «судебная система в нашей стране не без недостатков, но их на несколько порядков меньше, чем в других сферах жизнедеятельности нашего государства» (по данным В.Сукало, в 2018 году 46 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 лишились своих должностей, один судья был привлечен к уголовной ответственности).

По словам А.Лукашенко, основной критерий, которым руководствуются люди при оценке работы судов, социальная справедливость. Она является не только залогом доверия населения к судам и правосудию, но и важнейшей составляющей идеологии белорусского государства. Глава государства подчеркнул, что «судьи должны быть свободными в принятии решений, не бояться прокуроров, не зависеть от мнения следователей, не оглядываться на местную власть, а руководствоваться только законом».

С вышесказанными суждениями я согласен. Действительно, суды в своих решениях должны обеспечивать не только законность, но и справедливость. Но где она, эта справедливость? К примеру, возьмем уголовные дела в отношении малолетних «наркоманов», которые с 14 лет приговариваются к 10 годам лишения свободы. Таких осужденных в Беларуси под сотню человек. В отличие от сверстников они проводят свое время в бобруйской воспитательной колонии за колючей проволокой под лай собак. Почему им дают такие огромные сроки? Неужели нет других, более либеральных средств воздействия на юных любителей курительных смесей?

Можно также привести примеры из практики административной ответственности граждан. Так, общественный активист Дмитрий Дашкевич, отец двух малолетних детей, был задержан 24 марта в Киевском сквере после того, как резко выступил на митинге-концерте. Его оштрафовали на 45 базовых величин (1159 рублей) якобы за призыв к участию в акции в Куропатах, хотя такого призыва в его выступлении не было. В то же время он признал, что допустил оскорбительные высказывания в адрес подчиненных министра внутренних дел И.Шуневича.

А.Лукашенко призвал судей быть свободными при принятии решений и никого не бояться. Похвально! Такими должны быть судьи. Но где их самостоятельность и смелость, когда надо вынести оправдательный приговор? По итогам 2018 года такие решения были вынесены лишь в отношении 80 лиц из свыше 40 тысяч осужденных. Почему нет ни одного оправданного по ст.328 УК («Незаконный оборот наркотических средств»), хотя по этой категории дел больше всего жалоб по вынесенным приговорам? Почему судьи не решатся прекратить ни одно из административных дел в отношении участников общественных акций, в том числе по защите крестов в Куропатах?

Так что слова А.Лукашенко о высокой роли судей остались красивым антуражем в новом здании Верховного суда. По всей видимости, они никак не повлияют на уровень и содержание работы судов. Правда, можно ожидать, что теперь в 16 залах Верховного суда будут проходить показательные судебные процессы под присмотром «высоких судей» с последующим разбором «ошибок». Иное использование пустующих залов заседаний с комфортабельными клетками для заключенных трудно представить.

Дело за реформами

Итак, здание для главного суда страны есть. Под стать ему нужны реформы судебной системы. Белоснежную статую Фемиды предлагаю одеть в мантию с национальным орнаментом. Возле нее в торжественной обстановке судьи Беларуси могли бы приносить присягу на верность законам и справедливости. В этом здании мог бы разместиться институт подготовки и переподготовки судебных кадров, профильные кафедры юридических вузов страны, представительства зарубежных юридических центров. Здесь могли бы приниматься квалификационные экзамены на доступ к должности судьи. Это подходящее место для высших органов судейского самоуправления, а также проведения съездов судей страны.

Но самое главное, надо наконец-то реформировать нашу архаичную судебную систему, которая построена по вертикальному принципу и является составной частью властной пирамиды. Судьи как были, так и остаются чиновниками, облаченными в мантии. Они зависимы от вышестоящих инстанций и боятся принятия решений, расходящихся с генеральной линией.

Как сделать судей свободными и смелыми? Отвечу на удивление смело: для этого их надо избирать, а не назначать. В судьи должны приходить лучшие из юристов с гарантией высокой зарплаты, с хорошим послужным досье и опытом работы. Не моложе 30 лет. Пройдя проверку и сдав квалификационный экзамен, кандидаты могут быть рекомендованы органом судейского самоуправления для избрания на должность судьи. Если речь идет о судьях местных судов, то претенденты могут избираться местными представительными органами. Для занятия должности в высших судах кандидаты должны избираться парламентом страны на определенный срок. Например, на пять лет с правом переизбрания, если оправдают доверие.

Тогда не придется выслуживаться ни перед кем. Для того чтобы стать председателем суда, в том числе Верховного, надо будет получить признание своих коллег. Да и сроки избрания следует ограничить. Пусть и другие попробуют «порулить».

Тем самым, за фасадом здания Верховного суда следует продолжить работу по реформированию судов, а также всей системы правоохранительных органов. Это глобальная задача, которую нам предстоит решить в ближайшие годы. Уверен, мы с этим справимся и сделаем новую судебную систему изящной и прозрачной, как Фемида.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Cвободные новости»