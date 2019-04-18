Турчинов: ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями 4 18.04.2019, 11:16

1,439

Александр Турчинов

Фото: Reuters

Россия причастна к организации терактов на территории Украины.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили censor.net в пресс-службе СНБО.

По его словам, 17 апреля на совместном брифинге Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины "были приведены неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС Российской Федерации в организации терактов на территории Украины".

"Силовыми структурами нашего государства разоблачена созданная спецслужбами государства-агрессора агентурная сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывов и убийств, в частности, сотрудников СБУ и ГУР МО Украины, - сказал Секретарь СНБО Украины. - Были задержаны действующие сотрудники спецслужб РФ, признания которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории нашего государства ".

Согласно полученным доказательствам, подчеркнул Турчинов, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что против всех лиц, причастных к организации и выполнению терактов, возбуждены уголовные дела. Кроме того, указанные лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола и в санкционные списки, убежден Турчинов.

"Аналогичные преступления спецслужб РФ были разоблачены и за пределами нашей страны - в частности, использование боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и т.д.", - напомнил он.

"Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, распространяющим терроризм в мире", - подытожил Турчинов.