Игорь Комлик: Наши компьютеры, по-видимому, будут проверять пожизненно 3 18.04.2019, 11:21

Игорь Комлик

Фото: «Наша Ніва»

Технику, которая была изъята у профсоюза еще в августе 2017 года, следователи до сих пор не вернули.

Один из лидеров профсоюза РЭП Игорь Комлик рассказал сайту palitviazni.info, почему следователи до сих пор не вернули им технику, которую забрали еще в августе 2017 года.

"Нам говорят, что проверка еще не закончилась, а сколько она продлится, никому неизвестно", - говорит профсоюзный лидер.

Напомним, что лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик были признаны «виновными» по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

Суд Советского района приговорил лидеров профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа. Правозащитники назвали это дело политически мотивированным.

Тем временем, технику, которая была изъята у профсоюзных лидеров еще в августе 2017 года, следователи до сих пор не возвращают.

"Профсоюз решил через суд вернуть компьютеры, но нам сообщи, что Следственным комитетом еще продолжается проверка по нашему делу, - говорит Игорь Комлик. - Соответственно, техника остается у них, и никакого решения суд принять не может".

Игорь Комлик добавляет, что проверка, оказывается, не ограничена какими-то сроками.

"Следователи и раньше говорили, что вроде бы будут проверять деятельность профсоюза РЭП и за другие периоды, хотя в то же время мы понимаем, что все это ерунда, - отмечает собеседник. - Приговор нам уже вынесен, мы на домашней "химии" отбываем наказание, а следователи решили еще что-то проверять.

К тому же, за полтора года, пока техника находится в Следственном комитете, при желании можно давно было все проверить или скопировать информацию с носителей и вернуть нам технику. Но делают все, чтобы усложнить работу. Наши компьютеры, по-видимому, будут проверять пожизненно».