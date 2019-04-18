В Индонезии оба кандидата в президенты заявляют о победе на выборах 18.04.2019, 11:25

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Опросы свидетельствуют о переизбрании на второй срок прежнего главы государства.

В Индонезии президент Джоко Видодо с большой долей вероятности останется во главе государства на новый пятилетний срок. Согласно прогнозам, 57-летний Видодо в результате выборов в самой многонаселенной мусульманской стране значительно опередил своего соперника-националиста - отставного генерала Прабово Субианто, набрав от 54 до 55 процентов голосов. В поддержку Субианто высказались около 44 процентов избирателей, сообщили индонезийские социологические институты в среду, 17 апреля, передает dw.com.

В то же время Субианто протестует против предполагаемых нарушений на выборах и объявляет победителем себя. Официальные результаты голосования будут объявлены лишь в мае.

Представитель умеренного ислама

Индонезия, состоящая из 17 с лишним тысяч островов - третья по величине демократия в мире. Почти 90 процентов 260-миллионного населения Индонезии - мусульмане.

Видодо считается представителем умеренного ислама. Его неоднократно критиковали за того, что он недостаточно продвигает ислам. В результате Видодо выдвинул кандидатом на пост вице-президента известного священнослужителя Маруфа Амина.

Долгое время Индонезия считалась моделью толерантного ислама. Однако за последние годы консервативные силы усилили влияние и в этой стране. Бывший губернатор Джакарты - соратник Видодо - попал в тюрьму за оскорбление Корана.