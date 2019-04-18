Опрос: Как выглядят рейтинги Зеленского и Порошенко перед вторым туром 7 18.04.2019, 11:39

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Cоциологи рассказали, за кого будут голосовать украинцы.

По данным опроса с 12 по 16 апреля, 73% украинцев среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, отдадут голос за Владимира Зеленского, а 27% - за действующего главу государства Петра Порошенко.

Как информирует censor.net, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по итогам второй недели апреля 2019 года, опрошенные, отвечая на вопрос "За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины?" ответили следующим образом: 52% сказали, что будут голосовать за В.Зеленского, 19% - за П.Порошенко, 19% - не определились, 10% - не намерены голосовать.

Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 58% - за Зеленского, 22% - за Порошенко, еще 20% - не определились.

Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% - за Зеленского, 27% - за Порошенко.

Также, по данным соцопроса, Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. При этом на Западе, как и в прошлый раз, - позиции обоих кандидатов почти равны.