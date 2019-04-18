Могилевчане требуют перенести вредный завод «Омск Карбон» в родную деревню Лукашенко

Могилевчане требуют перенести вредный завод «Омск Карбон» в родную деревню Лукашенко4
- 18.04.2019, 11:44
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Активисты намерены провести специальный пикет.
Активист Владимир Шанцев и лидер местных христианских демократов Олег Аксёнов подали в Могилевский горисполком уведомление о проведении пикета в начале мае, пишет mogilev.online.
Главная цель мероприятия, по словам организаторов, — требование переноса завода «Омск Карбон Могилев» в деревню Александрия Шкловского района, которую белорусский диктатор называет своей малой родиной.
Пикет будет малочисленным — всего до 5 человек, но организаторы уверены, что этого хватит, чтобы донести основную мысль мероприятия. Для этого планируется использование транспарантов.
Шанцев и Аксёнов готовы оплатить услуги милиции, «скорой» и коммунальщиков на обслуживания пикета. Но при этом они просят горисполком дать распоряжение этим службам, чтобы те были готовы к заключению соответствующих договоров.