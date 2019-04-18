Могилевчане требуют перенести вредный завод «Омск Карбон» в родную деревню Лукашенко 4 18.04.2019, 11:44

1,923

Активисты намерены провести специальный пикет.

Активист Владимир Шанцев и лидер местных христианских демократов Олег Аксёнов подали в Могилевский горисполком уведомление о проведении пикета в начале мае, пишет mogilev.online.

Главная цель мероприятия, по словам организаторов, — требование переноса завода «Омск Карбон Могилев» в деревню Александрия Шкловского района, которую белорусский диктатор называет своей малой родиной.

Пикет будет малочисленным — всего до 5 человек, но организаторы уверены, что этого хватит, чтобы донести основную мысль мероприятия. Для этого планируется использование транспарантов.

Шанцев и Аксёнов готовы оплатить услуги милиции, «скорой» и коммунальщиков на обслуживания пикета. Но при этом они просят горисполком дать распоряжение этим службам, чтобы те были готовы к заключению соответствующих договоров.