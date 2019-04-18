Санкции могут «заморозить» карточки трети клиентов российских банков 3 18.04.2019, 11:45

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Коллапс накроет почти половину финансового сектора РФ.

Каждый третий клиент российских банков может лишиться возможности пользоваться своими картами и совершать покупки онлайн. В Центробанке и Национальной системе платежных карт (НСПК) увидели риски, связанные со сбоями в системе платежей, после заморозки операций по "пластику" попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка, сообщил "Известиям" топ-менеджер НСПК (на 100% принадлежит ЦБ), пишет finanz.ru.

Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти пол-отрасли, опасается топ-менеджер. Клиенты Еврофинанс Моснарбанка потеряли возможность спользоваться своими картами Visa и Mastercard после того, как Минфин США включил банк в черный список из-за его связи с Каракасом (50% банка принадлежит нефтегазовой венесуэльской госкомпании PDVSA).

В НСПК связали ситуацию с отключением Еврофинанс Моснарбанка от сервисов процессингового центра "КартСтандарт", который обеспечивал ему обработку платежей по картам. Организация входит в группу "Центр финансовых технологий" (ЦФТ), ее бенефициары не раскрываются. Половина ее капитала принадлежит американскому фонду, знает источник в НСПК.

Около половины российского рынка процессинга принадлежит компаниям, аффилированным с американскими корпорациями, говорит глава Национального платежного совета Алма Обаева. Примерно 30% российской банковской системы завязано на процессинг таких организаций, остальные либо обрабатывают платежи самостоятельно, либо пользуются услугами отечественных компаний.

Центробанк и НСПК планируют рекомендовать российским банкам переходить на отечественное программное обеспечение, однако среди отечественных финансовых организаций нет ни одной, которая бы абсолютно не зависела от западного программного обеспечения, говорит источник в российском банке из топ-30. Полное импортозамещение на сегодняшний день невозможно ни технически, ни финансово, поэтому приходится работать "с зажмуренными глазами", говорит он.