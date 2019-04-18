Дракон, выйди вон! 2 Дмитрий Растаев, «Салiдарнасць»

18.04.2019, 12:06

1,459

Дмитрий Растаев

Россия напоминает планетарный «Титаник».

Тридцать лет назад на экраны вышла трагикомедия Марка Захарова «Убить дракона», которая мгновенно полюбилась зрителям и стала щедрым кладезем цитат, которыми козыряли при всяком удобном случае — от дружеских бесед за рюмкой чая до статей в газетах и речей на митингах.

Кто не помнит тех искрометных перлов: «Зачем тебе слово? Чего ты с ним будешь делать?», или «Всех учили, но почему ты оказался первым учеником?», или «Это не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города».

Мне картина Захарова полюбилась настолько, что я смотрел ее раз десять. Вот только финальная сцена, когда Ланцелот встречает Дракона в окружении детишек с воздушными шарами, меня немного смутила. Я счел ее тогда не то, чтобы надуманной, но какой-то слишком уж умозрительной. И на то были причины.

На дворе стояло веселое время — конец 80-х, пик перестроечной вольницы. Страна окончательно вышла из застойного ступора и решительно стряхивала с себя грязь позорного прошлого. Преступления сталинского режима разоблачались без обиняков, и, казалось, нет такой силы, которая смогла бы повернуть вспять эту очистительную волну.

Мысль, что когда-нибудь Сталина вновь будут превозносить, звучала абсурдно. Потому и финал Захаровской картины казался неправдоподобным: ну не может быть такого, чтобы будущие поколения увидели в кровавом Драконе доброго дядьку со связкой воздушных шариков — не допустят такого поколения предыдущие!

Оказалось, что может. Несколько лет перестроечной вольницы не успели вытравить из народной души столетия рабства, и далеко не все смогли «убить дракона в себе». Дракону достаточно было явиться в новом обличии, пару раз полыхнуть огнем и звякнуть когтями — и все вернулось на круги своя.

Настоящим шоком стали итоги недавнего опроса Левада-центра: выяснилось, что почитание Сталина в России достигло сегодня исторического максимума — о своем восхищении, уважении или симпатии к одному из злейших диктаторов ХХ века заявили 51% опрошенных. То есть каждый второй участник опроса.

Та же тенденция нарисовалась и по вопросу о заслугах Сталина перед страной: 70% россиян считают положительной его роль в жизни страны, что также стало рекордом за все время подобных опросов.

Кто-то может сказать, что нельзя винить в этом простых обывателей. Российская пропаганда, по силе разрушительного влияния на мозг сравнимая с ядерной бомбой, сделала свое черное дело. А люди — существа слабые, стадные, из них мало кто имеет иммунитет к идеологической радиации.

Агрессивное медиа-воздействие и в демократических-то странах приводит к нелестным последствиям — англичане проголосовали за брексит, американцы выбрали Трампа, украинцы вот-вот изберут Зеленского. Что уж говорить о России, где подлинной демократией никогда и не пахло! Все так, все так — и все же…

Одно дело голосовать за клоунов, и совсем другое — восхищаться упырем, загубившим миллионы жизней, сломавшим миллионы судеб. Здесь в коллективном организме должна быть какая-то серьезная поломка на глубинном уровне.

Народ, способный восторгаться своими палачами — это народ с поврежденным инстинктом самосохранения. Общество, считающее положительной роль душегубов в жизни страны, — это общество с извращенной логикой и вывихнутой этикой. Страна, живущая под лозунгом «Единственный способ избавиться от дракона — это иметь своего собственного. Пока он здесь, ни один другой дракон нас не осмелится тронуть» — обреченная страна.

Это такой планетарный «Титаник», медленно, но неизбежно идущий ко дну, и единственное, что должны сделать соседние с ним народы — отгрести как можно дальше от тонущего монстра, чтобы образованная им воронка не утянула на дно и их.

Дмитрий Растаев, «Салiдарнасць»