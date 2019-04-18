Минюст США готов опубликовать отредактированную версию доклада Мюллера 1 18.04.2019, 12:26

Этому будет предшествовать пресс-конференция генпрокурора Барра.

После почти двух лет ожидания Америка получит некоторые ответы на вопросы о предполагаемом сговоре с Россией непосредственно от Роберта Мюллера, но только после того, как назначенный президентом Дональдом Трампом генеральный прокурор выступит со своими комментариями, сообщает «Голос Америки».

Ожидается, что в четверг министерство юстиции США опубликует отредактированную версию доклада спецпрокурора о российском вмешательстве на выборах и деятельности предвыборного штаба Трампа, что может положить начало многомесячным, если не многолетним спорам в расколотой стране о смысле этого документа.

Даже запланированная публикация почти 400-страничного доклада быстро переросла в политические баталии о том, пытается ли генеральный прокурор Уильям Барр защитить назначившего его президента и представить выводы доклада в выгодном ему свете, до того как американцы смогут ознакомиться с ним самостоятельно и сделать собственные выводы.

Барр проведет пресс-конференцию в 9:30 (16:30 по минскому), на которой представит свою интерпретацию выводов доклада, после чего передаст отредактированные копии Конгрессу и общественности.

Пресс-конференция, о которой первым сообщил Трамп в ходе радиоинтервью, вызвала немедленную критику со стороны демократов в Конгрессе.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Барр «поступился своим авторитетом и независимостью минюста ради своих целенаправленных усилий по защите» Трампа.

«Процесс отравлен еще до того публикации доклада», – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

По мнению Шумера, Барру вообще не следовало заниматься интерпретацией доклада Мюллера, и «вдвойне возмутительно, что он решил сделать это до того, как Америка получит шанс прочитать его».

После пресс-конференции доклад будет доставлен в Конгресс на компакт-дисках между 11 и 12 часами и также будет опубликован на сайте спецпрокурора, сообщил неназванный представитель администрации.

Процедуру обнародования доклада выработал Барр, который ознакомил Белый дом со своими планами, сообщил представитель Белого дома, который не был уполномочен обсуждать этот вопрос публично.

Белый дом отказался комментировать сообщение телекомпании ABC News о том, что он получил расширенную информацию о содержании доклада Мюллера по сравнению с той, которую ранее обнародовал Барр.

Ожидается, что доклад содержит собранную Мюллером информацию о связях между штабом Трампа и Россией, которые не носили преступного характера.

Предполагается, что в нем также изложены выводы спецпрокурора о некоторых эпизодах начального периода президентства Трампа, включая увольнение директора ФБР Джеймса Коми и его публичные и тайные усилия по подрыву «российского» расследования.

Доклад едва ли создаст юридические риски для президента, поскольку Барр решил, что Трампа не следует подвергать преследованию за воспрепятствование правосудию. Но, возможно, он содержит неприглядные подробности попыток президента взять под контроль «российское» расследование, которые снизят доверие к его заявлениям о полном оправдании.

Кроме того, он может создать представление о штабе Трампа, как группе, которая была готова воспользоваться российской помощью и электронной перепиской, похищенной у демократов и штаба Хиллари Клинтон, даже если ни один американец не совершил действий преступного характера.

В целом Мюллер выдвинул обвинения против 34 человек, включая шестерых помощников и советников Трампа, а также вскрыл изощренные и широкомасштабные усилия России по оказанию влияния на президентские выборы в 2016 году.

Среди этих 34 человек оказались 25 россиян, которых обвинили во взломе аккаунтов электронной почты демократов или проведении скрытной, но мощной кампании по распространению дезинформации в социальных сетях.

Пять бывших помощников и советников Трампа признали свою вину и согласились сотрудничать с расследованием Мюллера. Среди них бывший глава штаба Трампа, его экс-советник по национальной безопасности и бывший личный адвокат.