«В последний месяц он был какой-то странный и жаловался на усталость» 18.04.2019, 12:57

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Мечислав Швед

В Вороновском районе ищут председателя сельсовета, который уехал на служебной машине и пропал.

Во вторник в Вороновском районе пропал мужчина: он сел в служебные «Жигули» и уехал. С тех пор его видели дважды: сначала в магазине агрогородка он купил две пачки сигарет, а затем машину, на которой уехал мужчина, заметили в Лидском районе. Сейчас ведутся поиски пропавшего, известно, что у него проблемы с сердцем, пишет onliner.by.

— 16 апреля до 11:30 утра на своем рабочем месте в агрогородке Жирмуны Мечислав Швед решал служебные вопросы. А позже сел в служебный автомобиль ВАЗ 2107 белого цвета госномер 7315 САТ и уехал в неизвестном направлении. Сейчас мобильный телефон пропавшего недоступен, — сообщает УВД Гродненского облисполкома. — По камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заходил в продуктовый магазин в агрогородке Жирмуны, купил две пачки сигарет, а впоследствии сел в машину и направился в сторону городского поселка Вороново. Известно, что разыскиваемый гражданин спиртными напитками не злоупотребляет, не курит (хотя купил сигареты), на протяжении последних нескольких лет испытывал проблемы с сердцем. Далее в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в день исчезновения, но уже около 6 часов вечера житель деревни Криницы Лидского района заметил пропавшего гражданина, когда тот проезжал на служебной «семерке». Машина направлялась в сторону деревни Дворище. После этого мужчину никто не видел.

Сейчас в Жирмунах — агрогородке Вороновского района — все на ушах. Ищут председателя сельсовета Мечислава Шведа, который работает в этой должности уже 16 лет. Председатель хозяйства выделил автомобиль, местные разбились на пять групп и отправились на поиски. Жена Мечислава Брониславовича Янина разводит руками. Да, муж в последнее время вел себя странно, но чтобы вот так…

— В последнее время он какой-то был задумчивый, — говорит Янина Антоновна. — Я спрошу у него: «Может, у тебя что-то болит? Может, тебя что-то тревожит?» А он мне: «У меня слабость какая-то, упадок сил». Отвечал, что просто внутренняя слабость. Ходил какой-то пассивный, неразговорчивый. Раньше он был общительный, энергичный, а уже месяц как изменился. Я думаю, мало ли что, может быть, что-то на работе. Знаете, как бывает: один раз хорошо получилось, а второй что-то не выходит. А потом вижу: чем дальше, тем хуже. Никаких улучшений, все только хуже. Я опять спрашиваю: «Может, у тебя что-то болит? Может, что-то беспокоит?» А он — ничего. У него с сердцем проблемы, давление повышенное, сахар повышенный — меня его здоровье волновало. Но таблетки он пил исправно и без напоминаний, строго по расписанию. Я даже не знаю, что могло случиться. Пытаюсь спросить, слышу: «Все у меня нормально». А ему ж все время хотелось полежать. Раньше все время то огород, то еще что-то, а теперь пришел домой, поест, пойдет ляжет и лежит. Не знаю, что случилось… Может, депрессия? Может, нервная система сдала? Я ему еще предлагала: «Может, ты в район съездишь? Покапаешься, подкрепишь нервную систему…» Он не соглашался. Ну человек же взрослый, как я его заставлю?

Видели пропавшего в магазине агрогородка. Там он покупал сигареты. Жена Мечислава Шведа говорит, что муж никогда не курил, но мог купить сигареты, если попросили.

— Вообще человек он некурящий. Сколько я его знаю, никогда он не курил. Но бывало, что мужики просили купить, а он человек добродушный. Кто-то если зарплату не получает и попросит купить, так он пожалеет и купит. Может, кого-то угостить хотел. Я на сто процентов уверена, что для себя он сигареты не покупал.

Второй раз машину председателя сельсовета видели в Лидском районе. В райцентре живут две взрослые дочери Мечислава Брониславовича и Янины Антоновны.

— Дети у нас уже взрослые, две дочери — обе живут и работают в Лиде. Но к ним он поехать не мог: они сами звонят, волнуются. С утра поехал на работу как обычно, на «Жигулях» служебных, а я на велосипеде. И после того я его больше не видела… Не знаю, что и думать. Наверное, нервная система дала сбой.

В сельсовете разводят руками. Управляющая делами Валентина Озевич проработала с пропавшим председателем все 16 лет и говорит, что никаких проблем на работе у Мечислава Шведа не было и быть не могло.

— Он в сельсовете с 2003 года: получается, мы с ним уже 16 лет вместе работаем, — рассказывает Валентина Сергеевна. — Ну какие у нас могут быть проблемы? Он у меня компьютером не владеет, компьютером владею только я: он пишет от руки, а я печатала. Он никогда и печать не брал, она всю жизнь у меня была. Так что без меня он никуда не всунулся бы, никакого криминала и быть не могло. В криминал он точно никуда не мог!

Ну а что могло случиться, я не знаю. Он был, конечно, немного странноватый… Во взгляде странный, разговаривал меньше, наверное, месяц. Но у каждого человека свое. Я и к жене сходила. Говорю: «Может, дома какие проблемы?» Нет, говорит, дома все нормально. Но сказала, что тоже замечала: замкнутый стал Брониславович.

А в тот день я с утра пришла на работу, пришел он. Переговорили, он у меня спросил все, что нужно. Ну, правда, когда он уже выходил из кабинета, спросила у него про статью в компьютере: «Брониславович, будете смотреть или не будете? Может, позже?» Он так на меня глянул странно и ничего не ответил. Потом вышел, сел в машину и поехал. Как поехал, так и нет со вторника… Вчера целый день его искали, сегодня уже разбились на пять групп и поехали работники хозяйства. Я не знаю, что сказать… Хороший, умный мужчина, за 16 лет никаких проблем у нас с ним не было. Я думаю, что у него что-то со здоровьем случилось. Чего он поехал в Лидский район? Там же наших деревень нет!