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Эксперты назвали самые интересные направления для путешественников

  • 18.04.2019, 13:03

Опубликован свежий рейтинг.

Специалисты британской исследовательской компании проанализировали статистику интернет-запросов Google Trends и выяснили, какие направления стали значительно популярнее у путешественников в 2019 году по сравнению с 2009 годом, сообщает Lonely Planet (перевод - «Сегодня»).

Будапешт оказался городом, интерес к которому вырос больше всего — на 87% за десять лет. На втором месте — Сеул. Туристическими возможностями южнокорейского мегаполиса стали интересоваться на 79% больше людей. На третьем месте списка — Копенгаген, количество запросов от путешественников об этом городе за десятилетие выросло на 68%.

Также в первую пятерку попали Тель-Авив и Варшава.

Судя по поисковым запросам, за десять лет больше всего — на 170,5% — вырос интерес путешественников к отдыху на Филиппинах. Далее в списке — Южная Корея, Саудовская Аравия, Казахстан и Нидерланды. Частота упоминаний в поисковых запросах туристических объектов Египта, Туниса, Турции, Франции и Бразилии стала ниже.

Исследование показало также, что в 2019 году по сравнению с 2009 годом, люди стали чаще рассматривают возможность путешествия в отдаленные места — в Юго-Восточную Азию, Индию и на Ближний Восток.


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