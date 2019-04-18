Европарламент утвердил новые правила выдачи виз в ЕС 1 18.04.2019, 13:37

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Изменения касаются виз для краткосрочных поездок до 90 дней.

Европарламент утвердил новый визовый кодекс Евросоюза, устанавливающий порядок и условия выдачи виз гражданам более 100 стран, не входящих в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

"ЕС упростит процедуры запроса и выдачи краткосрочных виз и будет использовать свою визовую политику, чтобы побудить страны, не входящие в ЕС, сотрудничать в сфере миграции", - говорится в заявлении.

Изменения касаются виз для краткосрочных поездок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

По новым правилам, заявление на получение визы должно быть подано в течение шести месяцев (вместо текущих трех месяцев) и не менее, чем за 15 дней до поездки, за исключением моряков, которым будет разрешено подавать заявления за девять месяцев.

Общий визовый сбор будет увеличен с 60 до 80 евро - при возможном снижении для лиц в возрасте до 18 лет, а также для детей в возрасте до 6 лет. Студенты и ученые будут по-прежнему освобождены от уплаты визового сбора.

Изменения вступят в силу через шесть месяцев после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Количество заявлений на получение виз в ЕС увеличилось на 50% за последние несколько лет, с 10,2 миллиона в 2009 году до 15,2 миллиона в 2016 году.