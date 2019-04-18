К блогеру и активисту Алесю Круткину пришла милиция 18.04.2019, 13:55

Алесь Круткин

Фото: facebook.com

От него несколько дней нет никаких сведений.

На связь с друзьями Алесь Круткин не выходит, на сообщения не отвечает. Возможно, Круткина задержали сотрудники милиции, сообщает "Весна".

Последний пост, которым он поделился на своей странице в "Фейсбуке" - лаконичен: "Ко мне пришла милиция".

А вот на странице Круткина "Вконтакте" информации больше:

"Вчера вечером, 15.04. к моим родителям в агрогородок Захарничи (Полоцкий район) приехало 8 (!) сотрудников милиции и КГБ. Искали меня. Облазили дом, все помещения, подвал, даже сарай и другие приусадебные постройки. Я на тот момент уже был в Минске, чтобы мирно выразить свое несогласие разрушению места сталинских репрессий в Куропатах и поддержать белорусских политзаключенных. У администрации псевдопрезидента Беларуси.

Сегодня утром меня у дома тоже ждала милиция. Видимо, меня хотят задержать за призыв в СМИ прийти к администрации диктатора на мирный молебен. Если вчера вдруг мне дома что-нибудь подкинули, то я заявляю, что ни наркотиков, ни оружия у меня нет и не может быть в принципе. Велосипеды я тоже не ворую".

Недавно Александр Круткин возобновил свой блог "Самакруткин" на Youtube-канале, где содержатся остросоциальные ролики.