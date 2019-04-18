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В Польше выросла средняя зарплата

  • 18.04.2019, 13:57

Средняя зарплата на предприятиях, где работают более девяти человек, увеличилась до 1230 евро.

Средняя зарплата на польских предприятиях, где работают более 9 человек, в марте этого года увеличилась до 5164 злотых без вычета налогов (около 1230 евро). Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления. Это на 5,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Радио Польша».

В компаниях вышеуказанного типа в прошлом месяце было занято около 6,4 млн человек, что на 3% больше, чем в прошлом году.

В целом с января по март этого года средняя заработная плата по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 6,7%, а занятость – на 3,1%.


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