Чем нужно заняться накануне Пасхи 18.04.2019, 14:04

Чистый четверг в этом году у католиков выпал на 18 апреля, а у православных на 25-ое.

Чистый четверг, который прочно ассоциируется у православных христиан с уборкой и приготовлениями к празднованию приближающейся Пасхи, в этом году отметят 25 апреля, пишет «Новое время».

Этот день считается одним из самых важных дней Страстной недели перед Светлым Христовым Воскресеньем. Согласно библейской легенде, именно в четверг произошла Тайная вечеря - трапеза Иисуса Христа с его учениками. Считается, что собрав их в четверг, Иисус омыл им ноги, чтобы продемонстрировать безграничное смирение, которое должно быть у каждого христианина.

Таким образом, чистый четверг является символом очищения – как физического, так и духовного, а также днем, когда необходимо задуматься о своей терпимости, искренности и желании сопереживать другим людям.

В Чистый четверг, по традиции, купаются в озере или реке, а также ходят в баню. Считается, что в этот день вода обладает особыми свойствами, способными очистить дух и оздоровить тело.

Церковь рекомендует в этот день посетить храм, где нужно причаститься и исповедоваться.

В Чистый четверг также принято заняться уборкой дома и подготовить свое жилище к приближающемуся празднику. Так, в этот день можно и нужно навести порядок в своем доме, заняться стиркой и другими домашними делами. Издавна считалось, что те, кто в Чистый четверг проигнорирует уборку своего дома, рискует провести весь следующий год в печали и ссорах.

Согласно традициям, после того, как дома будет наведен порядок, можно заняться приготовлением праздничных пасхальных блюд, которые, к слову, вкушать в этот день строго запрещено. В Чистый четверг также можно раскрашивать писанки.

Что нельзя делать

Чистый четверг это начало самой строгой части Великого поста, поэтому с этого дня вплоть до наступления Пасхи необходимо следовать ограничениям в пище и воздерживаться от алкоголя.

Бытует мнение, что в этот день нельзя выносить деньги из дома, а также давать в долг и совершать крупные покупки.

Также важно не начинать приготовление праздничных пасхальных блюд до уборки. Так, традиции гласят, что выпекать пасху и украшать писанки следует только после того, как дома будет убрано.

В Чистый четверг также рекомендовано умерить свой гнев и избегать ссор, сконцентрировавшись на духовном очищении.

Приметы

С Чистым четвергом связано много поверий и примет. Так, ранее было принято умываться «посеребренной» водой, чтобы сохранить красоту и молодость. В частности, верующие женщины на рассвете умывались водой, в которую клали украшения из серебра, в надежде сохранить свою красоту.

Согласно одному из поверий, уборка в этот день помогала избавить свое жилище от всех негативных эмоций, накопленных за год. Именно поэтому воду после уборки старались унести как можно дальше от дома и выливать в местах, где ничего не растет – например, на дорогу.

Кроме того, хозяйки старались не оставлять в ночь с Чистого четверга на Страстную пятницу грязную посуду и нестиранное белье, ведь считалось, что таким образом человек забирает свои беды и несчастья с собой в следующий год.